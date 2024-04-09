Bir daha çekilirse küme düşer

1-Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi hukuken yaptırım uygulanabilecek bir karar mı?
SÜPER Lig'de sahadan
çekilmenin cezası
belli, İstanbulspor'a uygulandı.
Hükmen yenik sayılma,
3 puan silme ve rakip takımın
o maç için masraflarını üstlenme. Bunlar
TFF Müsabaka Talimatı'nda belirtilmiş. Ancak, Fenerbahçe'nin maçı Süper Kupa müsabakası. TFF Süper Kupa Talimatı bulunmakta. Bu talimatta, müsabakaya çıkmamanın sonuçları yazılmış, ancak sahadan çekilme belirtilmemiş.
TFF
Süper Kupa Talimatı'nda açık bir madde
var (Madde 6/5), Süper Kupa Talimatı'nda
belirtilmeyip Müsabaka Talimatı'nda belirtilen
maddelere Süper Kupa müsabakasında
uyulmalı. Örneğin, sahadan çekmenin sonuçları Müsabaka Talimatı'nda var ama Süper Kupa Talimatı'nda yok. Bundan dolayı, Müsabaka Talimatı'ndaki sahadan çekme maddesi Süper Kupa'ya doğrudan uygulanabilir.
YOL PARASINI BİLE F.BAHÇE VERECEK
2- Fenerbahçe'yi bundan sonraki süreçte nasıl cezalar bekliyor? Süreç nasıl ilerleyecek?
FENERBAHÇE
hükmen yenik sayılacak ve kupa
Galatasaray'a verilecek. Buna TFF karar verecek. Ardından, muhtemelen Fenerbahçe, Galatasaray'ın müsabaka masraflarını ve tespit edilebilen varsa zararlarını tazmin edecek.
Bunun
haricinde, puan silme vs. fahiş bir ceza beklemiyorum
çünkü Süper Kupa ile Süper Lig birbirinden
bağımsız değerlendirilmeli. Ayrıca, futbolcuları
sahadan çeken yöneticiye maddi para ve hak mahrumiyeti
cezası verilmesi kuvvetle muhtemeldir.
HİÇ ÇIKMASA YAPTIRIM BÜYÜRDÜ
3- F.Bahçe neden U19 oyuncuları ile maça çıktı? Hiç çıkmamayı neden tercih etmedi?
BUNUN
nedeni, TFF Süper Kupa Talimatı Madde-
6! Müsabakaya çıkmayan kulüp, takip eden sezonda
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan men edilir. Aynı zamanda, organizasyon iptalinden dolayı TFF'nin tüm zararlarını tazmin eder.
Bunlara sponsorluklar, organizasyon
sözleşmeleri dahil. Süper Kupa'dan da hiçbir
gelir elde edemez. Yani hem men edilme hem de ciddi maddi cezalar var.
F.Bahçe bir nevi müsabakaya
kısa süreli de olsa çıkarak, bu maddeyi ve ciddi cezaları
bertaraf etti. Genç yaş kategorisi yerine as takımla
da bunu yapabilirdi ama Konferans Ligi maçı var. As kadronun kısa süreli bir müsabaka için seyahat etmesini istemedi.
Son olarak; Fenerbahçe'den bu sezon
benzer yönde başka bir çekilme kararı beklemiyorum,
çünkü müsabaka talimatına göre ikinci kez çekilmenin
cezası küme düşürülme."