Bir daha çekilirse küme düşer

SÜPER Lig'de sahadançekilmenin cezasıbelli, İstanbulspor'a uygulandı.Hükmen yenik sayılma,3 puan silme ve rakip takımıno maç için masraflarını üstlenme. BunlarTFF Müsabaka Talimatı'nda belirtilmiş.TFFSüper Kupa Talimatı'nda açık bir maddevar (Madde 6/5), Süper Kupa Talimatı'ndabelirtilmeyip Müsabaka Talimatı'nda belirtilenmaddelere Süper Kupa müsabakasındauyulmalı.hükmen yenik sayılacak ve kupaGalatasaray'a verilecek.Bununharicinde, puan silme vs. fahiş bir ceza beklemiyorumçünkü Süper Kupa ile Süper Lig birbirindenbağımsız değerlendirilmeli. Ayrıca, futbolcularısahadan çeken yöneticiye maddi para ve hak mahrumiyeticezası verilmesi kuvvetle muhtemeldir.nedeni, TFF Süper Kupa Talimatı Madde-6! Müsabakaya çıkmayan kulüp, takip eden sezondaTürkiye Kupası ve Süper Kupa'dan men edilir.Bunlara sponsorluklar, organizasyonsözleşmeleri dahil. Süper Kupa'dan da hiçbirgelir elde edemez.F.Bahçe bir nevi müsabakayakısa süreli de olsa çıkarak, bu maddeyi ve ciddi cezalarıbertaraf etti. Genç yaş kategorisi yerine as takımlada bunu yapabilirdi ama Konferans Ligi maçı var.Son olarak; Fenerbahçe'den bu sezonbenzer yönde başka bir çekilme kararı beklemiyorum,çünkü müsabaka talimatına göre ikinci kez çekilmenincezası küme düşürülme."