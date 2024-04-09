Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Bir daha çekilirse küme düşer
Giriş Tarihi: 9.4.2024

Bir daha çekilirse küme düşer

Samet YÜKSEL
Bir daha çekilirse küme düşer

“F.Bahçe’ye puan silme gibi fahiş cezalar olmaz. Hükmen mağlubiyetle birlikte yöneticilere hak mahrumiyeti cezası verilir”

1-Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi hukuken yaptırım uygulanabilecek bir karar mı?
SÜPER Lig'de sahadan çekilmenin cezası belli, İstanbulspor'a uygulandı. Hükmen yenik sayılma, 3 puan silme ve rakip takımın o maç için masraflarını üstlenme. Bunlar TFF Müsabaka Talimatı'nda belirtilmiş. Ancak, Fenerbahçe'nin maçı Süper Kupa müsabakası. TFF Süper Kupa Talimatı bulunmakta. Bu talimatta, müsabakaya çıkmamanın sonuçları yazılmış, ancak sahadan çekilme belirtilmemiş. TFF Süper Kupa Talimatı'nda açık bir madde var (Madde 6/5), Süper Kupa Talimatı'nda belirtilmeyip Müsabaka Talimatı'nda belirtilen maddelere Süper Kupa müsabakasında uyulmalı. Örneğin, sahadan çekmenin sonuçları Müsabaka Talimatı'nda var ama Süper Kupa Talimatı'nda yok. Bundan dolayı, Müsabaka Talimatı'ndaki sahadan çekme maddesi Süper Kupa'ya doğrudan uygulanabilir.



YOL PARASINI BİLE F.BAHÇE VERECEK
2- Fenerbahçe'yi bundan sonraki süreçte nasıl cezalar bekliyor? Süreç nasıl ilerleyecek?
FENERBAHÇE hükmen yenik sayılacak ve kupa Galatasaray'a verilecek. Buna TFF karar verecek. Ardından, muhtemelen Fenerbahçe, Galatasaray'ın müsabaka masraflarını ve tespit edilebilen varsa zararlarını tazmin edecek. Bunun haricinde, puan silme vs. fahiş bir ceza beklemiyorum çünkü Süper Kupa ile Süper Lig birbirinden bağımsız değerlendirilmeli. Ayrıca, futbolcuları sahadan çeken yöneticiye maddi para ve hak mahrumiyeti cezası verilmesi kuvvetle muhtemeldir.

HİÇ ÇIKMASA YAPTIRIM BÜYÜRDÜ
3- F.Bahçe neden U19 oyuncuları ile maça çıktı? Hiç çıkmamayı neden tercih etmedi?
BUNUN nedeni, TFF Süper Kupa Talimatı Madde- 6! Müsabakaya çıkmayan kulüp, takip eden sezonda Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan men edilir. Aynı zamanda, organizasyon iptalinden dolayı TFF'nin tüm zararlarını tazmin eder. Bunlara sponsorluklar, organizasyon sözleşmeleri dahil. Süper Kupa'dan da hiçbir gelir elde edemez. Yani hem men edilme hem de ciddi maddi cezalar var. F.Bahçe bir nevi müsabakaya kısa süreli de olsa çıkarak, bu maddeyi ve ciddi cezaları bertaraf etti. Genç yaş kategorisi yerine as takımla da bunu yapabilirdi ama Konferans Ligi maçı var. As kadronun kısa süreli bir müsabaka için seyahat etmesini istemedi. Son olarak; Fenerbahçe'den bu sezon benzer yönde başka bir çekilme kararı beklemiyorum, çünkü müsabaka talimatına göre ikinci kez çekilmenin cezası küme düşürülme."
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir daha çekilirse küme düşer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA