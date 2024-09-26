Bir yenilgi cehenneme göndermez!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi ilk maçında bugün oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi düzenlediği toplantıda G.Saray yenilgisiyle ilgili konuştu.24 yıllık futbol kariyerimde hiçbir zaman bir basın toplantısından kaçmadım. Özellikle de bir mağlubiyetten sonra.Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve flaş röportaja gittim. Sonra 70 dakika beklemem gerekti basın toplantısı için. Kapıda bekledim, girmeme izin vermediler.Deplasman takımının teknik direktörünün önce basın toplantısına girmesini anlıyorum.İçerideki basın toplantısı devam ediyordu. Bu bana yapılan saygısızlık.Tabii ki bir maç kaybettiğiniz zaman acı çekersiniz. Hele bir de derbi kaybediyorsanız o zaman acınız üç katı olur.Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz ama büyük bir mağlubiyet de beni cehenneme göndermez. Her zaman bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum. Tabii ki acı çektik, canımız yandı.Bunun da tek yolu maç kazanmaktır.dün sürpriz bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun analiz sorumlusu Michele Salzarulo'nun Roma'nın yeni teknik direktörü Ivan Juric'in ekibine katılmak için sarılacivertli kulüpten ayrıldığı kaydedildiÜst üste maçlar geldiği zaman, oyuncuları değiştirmeyi düşünüyordum. Yarın (bugün) yapacağım şey, basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri de değiştirmeye çalışacağım.Oynamayan veya daha az oynayan ama oynamayı hak eden, iyi çalışan oyunculara bunun karşılığını vereceğiz.İrfan Can Kahveci bu maçta 11'de oynayacak. Çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde hep katkı veriyor.Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkili oluyor.Maçı başkanımız oynamadı.MOURINHO ile toplantıya katılan Faslı orta saha Amrabat, Union Saint-Gilloise maçını kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Derbideki neticeden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Reaksiyon göstermemiz mecburi. Taraftarlarımız için, Fenerbahçe camiası için güçlü bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak da bizim açımızdan motive edici ve güzel olacaktır" dedi.