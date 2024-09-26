Bir yenilgi cehenneme göndermez!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi ilk maçında bugün oynayacakları Union Saint-Gilloise maçı öncesi düzenlediği toplantıda G.Saray yenilgisiyle ilgili konuştu. Derbi sonrası basın toplantısına neden çıkmadığına da açıklık getiren Portekizli hocanın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
24 yıllık futbol kariyerimde hiçbir zaman bir basın toplantısından kaçmadım. Özellikle de bir mağlubiyetten sonra. Bir basın toplantısı yapmak için 75 dakika beklemenin mantığı yok.
Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve flaş röportaja gittim. Sonra 70 dakika beklemem gerekti basın toplantısı için. Kapıda bekledim, girmeme izin vermediler.
DERBİDE ACI KATLANIR
Deplasman takımının teknik direktörünün önce basın toplantısına girmesini anlıyorum. Ama belli limitler olmalı. 70 dakika sonunda hâlâ basın toplantısına girememiştim.
İçerideki basın toplantısı devam ediyordu. Bu bana yapılan saygısızlık.
Tabii ki bir maç kaybettiğiniz zaman acı çekersiniz. Hele bir de derbi kaybediyorsanız o zaman acınız üç katı olur. Şu anda İstanbul'un en mutlu insanlarıyız diyemem. Ama bizler profesyoneliz.
Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz ama büyük bir mağlubiyet de beni cehenneme göndermez. Her zaman bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum. Tabii ki acı çektik, canımız yandı. Ama oyuncular mutsuzluktan çıkmamız gerektiğini biliyor.
Bunun da tek yolu maç kazanmaktır.
ANALİZ SORUMLUSU AYRILDI
Fenerbahçe'de
dün sürpriz bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun analiz sorumlusu Michele Salzarulo'nun Roma'nın yeni teknik direktörü Ivan Juric'in ekibine katılmak için sarılacivertli kulüpten ayrıldığı kaydedildi
GOL KAÇIRDI DİYE CEZA VERİLMEZ!
Üst üste maçlar geldiği zaman, oyuncuları değiştirmeyi düşünüyordum. Yarın (bugün) yapacağım şey, basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri de değiştirmeye çalışacağım. Hedefimiz kazanmak ama biz kimseyi cezalandırmıyoruz, gol kaçırdı diye. Veya defansif bir aksiyonda hata yaptı diye kimseyi cezalandırmıyoruz.
Oynamayan veya daha az oynayan ama oynamayı hak eden, iyi çalışan oyunculara bunun karşılığını vereceğiz.
İrfan Can Kahveci bu maçta 11'de oynayacak. Çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde hep katkı veriyor. Son maçta kulübede olan 2-3 oyuncu daha 11'de olacak.
Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkili oluyor. Bir de rakibimiz var.
Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesindedir.
AMRABAT: GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ
MOURINHO ile toplantıya katılan Faslı orta saha Amrabat, Union Saint-Gilloise maçını kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Derbideki neticeden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Reaksiyon göstermemiz mecburi. Taraftarlarımız için, Fenerbahçe camiası için güçlü bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamak da bizim açımızdan motive edici ve güzel olacaktır" dedi.