Biri bizi gözetliyor

Fenerbahçe'nin yenilmez futbolu oyuncularını da parlattı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isimleri, Avrupa takımlarının transfer listelerine girdi. Geçen sezondan bu yana yakın markajda olan Ferdi Kadıoğlu'na,de eklendi. Milli ara sonrası bugün Kadıköy'de oynanacak Hatayspor karşılaşmasında bu 4 ismi izlemek için Avrupa'nın farklı ekiplerinin scoutları tribünde yerini alacak. İşte detaylar:25 yaşındaki Nijeryalı sağ bek, Jesus döneminde takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Beklediği teklifleri alamayıp, İsmail Kartal'ın takımda kalmasını istemesiyle fikrini değiştirdi.veoyuncuyu takip edecek. Osayi, bu sezon 12 resmi maçta 950 dakika süre alırken, 1 gol-3 asistle oynadı.24 yaşındaki futbolcu, geçen seneden bu yana Avrupa ekiplerinin kıskacında. Fenerbahçe şampiyonluk hedefinde kendisine güvendiği için satışına izin vermedi.Sol ve sağ bek ile orta sahanın birçok mevkisinde oynayabilmesi değerini daha da artırıyor. Ferdi, bu sezon 12 maçta 1 gol-1 asiste imza attı.A milli orta saha oyuncusu, Jesus ile birlikte yakaladığı çıkışı, İsmail Kartal'la da sürdürüyor. Milli Takım'ın son iki maçında ortaya koyduğu performans da alkış aldı.Ocakta İsmail için kapıyı çalacak kulüpleredenecek. İsmail 14 karşılaşmada 1 gol-2 asistlik katkı verdi.Polonyalı 10 numara, Arda Güler'i unutturdu. 9.7 milyon Euro'ya kadroya katılanSözleşmesi 2027 senesinde bitecek futbolcu konusunda Fenerbahçe'nin tavrı çok net. Astronomik bir rakam olmadan gidemez.sezon 16'da 16 yapan, Süper Lig'de 8 maçını da kazanan Fenerbahçe, 3 galibiyet- 5 beraberlikle yoluna namağlup devam eden Hatayspor'u konuk edecek.Futbolculuk döneminde 17 yıl Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinde 3 kez sarı-lacivertlilere rakip oldu. 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.F.BAHÇE'DE İsmail Kartal, Hatay karşısına ideal kadrosuyla çıkacak. Kale Livakovic'e emanet edilecek, sakatlığını atlatan Djiku 11'de olacak.Sakatlığı atlatan Cengiz'in gidişatına göre son 10 dakika kendini denemesi bekleniyor. King, Serdar Aziz ve Emre Mor ise sakatlıkları nedeniyle yoklar