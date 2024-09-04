Boca direniyor Fenerbahçe vazgeçmiyor

Avrupa Ligi için yarın geceye kadar verilecek listesini tamamlamak için çaba harcayan Fenerbahçe, Fred'i yedekleyecek oyuncu için Cristian Medina'yı hedeArjantin kulübü, 15 milyon Euro'luk bonservisle kapıyı açarken Fenerbahçe, 12 milyon Euro'luk ilk teklifi 13'e çıkardı ve sonraki satıştan pay vermeyi de kabul etti.Boca Juniors'ta 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, 2023- 2024 sezonunda 25 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.