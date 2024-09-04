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Giriş Tarihi: 4.9.2024

Boca direniyor Fenerbahçe vazgeçmiyor

Sarı-lacivertli kulüp, Cristian Medina’nın transferi için yoğun çaba harcıyor. 13 milyon Euro teklif sunulan Arjantin ekibi, 15 milyon Euro’dan inmiyor

Samet YÜKSEL
Boca direniyor Fenerbahçe vazgeçmiyor
Avrupa Ligi için yarın geceye kadar verilecek listesini tamamlamak için çaba harcayan Fenerbahçe, Fred'i yedekleyecek oyuncu için Cristian Medina'yı hedefine almıştı. 22 yaşındaki orta sahayı gelmeye ikna eden sarı-lacivertliler, Boca Juniors ile de anlaşma zemini arıyor. Arjantin kulübü, 15 milyon Euro'luk bonservisle kapıyı açarken Fenerbahçe, 12 milyon Euro'luk ilk teklifi 13'e çıkardı ve sonraki satıştan pay vermeyi de kabul etti. Görüşmelerde şu ana kadar önemli bir mesafe alınamasa da yönetim, transfer için ısrarını sürdürüyor.

2.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
Boca Juniors'ta 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, 2023- 2024 sezonunda 25 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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Boca direniyor Fenerbahçe vazgeçmiyor
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