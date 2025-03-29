Bodrum sefası

Talisca'dan bir ilk!

Bodrum FK maçında penaltıdan ağları bulan Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı. Brezilyalı yıldız, "Takım olarak maçı kazanmayı çok istedik. Takımın içerisinde çok kaliteli oyuncular var. Sıkı çalıştık. Hedeflerimize odaklanmak için bundan sonra da yapmamız gerekenleri yapacağız" ifadesini kullandı.





Taktik için hazırlandık

Hem F.Bahçe hem de Milli Takım performansları ile alkışları toplayan Oğuz Aydın, taktik olarak Mourinho'nun kendilerini iyi hazırladığını söyledi: "Takım olarak ilk yarı çok iyi bir oyun oynadık. İlk yarıda maçı bitirdik. İkinci yarı biraz daha iyi olabilirdi ama önemli olan sonuç ve galibiyet" dedi.





Enerjim yerinde tartışılmak normal

F.Bahçe tarihinde en erken 100. maçına çıkan isim olan Dusan Tadic, bu durumun kendisi için özel olduğunu söyledi. Herkesin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan yıldız oyuncu, "Harika bir his benim için. F.Bahçe harika bir kulüp. Fizik olarak sezon başındaki gibiyim. Bir problemim yok. Burası büyük bir kulüp ve tartışılmak hep normal. Enerjim iyi, bir problem yok" ifadelerini kullandı.



Deplasmandaki 72. farklı zafer!

F.Bahçe, Süper Lig tarihinde 76. farklı takımla deplasman maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, Bodrum deplasmanından galibiyetle ayrılırken lig tarihinde dış sahada yenemediği 4 kulüp var: Hacettepe Spor, Eyüpspor, Kahramanmaraşspor, Yeşildirek.