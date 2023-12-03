Boğucu pres geri dönüyor!

Konferans Ligi'ndeki 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, yarın evinde ağırlayacağı Sivasspor'u mağlup ederek biraz olsun moral bulmak istiyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler için en büyük teselli, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Fred'in tekrar sahalara dönecek olması.Bu bölgeden Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan deneyimli hoca, geçmişte olduğu gibi Fred ve İsmail Yüksek'i birlikte oynatarak planını hayata geçirmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de yeşil sahalara dönüşü merakla beklenen bir diğer futbolcu Aleksander Djiku ise bu hafta riske edilmeyecek ve Beşiktaş derbisine saklanacak.