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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Boğucu pres geri dönüyor!

Samet YÜKSEL
Boğucu pres geri dönüyor!

İsmail Kartal, geçmişte olduğu gibi Brezilyalı yıldız ile İsmail Yüksek’i birlikte kullanarak rakibi orta sahada sindirmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertlilerde Djiku ise Beşiktaş’a saklanacak

Konferans Ligi'ndeki 6-1'lik Nordsjaelland mağlubiyetiyle büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, yarın evinde ağırlayacağı Sivasspor'u mağlup ederek biraz olsun moral bulmak istiyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler için en büyük teselli, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Fred'in tekrar sahalara dönecek olması. Brezilyalı yıldızın hazır hale gelmesiyle eli güçlenen teknik direktör İsmail Kartal, daha önce uyguladıkları boğucu presle, rakibi orta sahada bitirme ve hızlı hücuma çıkma stratejisini yeniden uygulama imkânına sahip olacak. Bu bölgeden Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan deneyimli hoca, geçmişte olduğu gibi Fred ve İsmail Yüksek'i birlikte oynatarak planını hayata geçirmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'de yeşil sahalara dönüşü merakla beklenen bir diğer futbolcu Aleksander Djiku ise bu hafta riske edilmeyecek ve Beşiktaş derbisine saklanacak.

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Boğucu pres geri dönüyor!
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