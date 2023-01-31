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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Borini pazarı

Samet YÜKSEL
Borini pazarı

F.Bahçe, Karagümrük’ün golcüsü için şartları zorluyor. İtalyan forveti ülkesinden de Cremonese istiyor

Kanarya'da transfer gündemini Fabio Borini meşgul ediyor. Sarılacivertliler, ligde 12 golü olan ve krallık yarışında Valencia'yı takip eden 31 yaşındaki oyuncu için Karagümrük'le pazarlıklarını sürdürüyor. Serie A'da son sırada yer alan Cremonese'nin de istediği futbolcu, ülkesinin takımı olmasına rağmen bu takıma sıcak değil. Karagümrük, Fenerbahçe'nin teklifine 2 milyon Euro'dan kapı açtı. Sarı-lacivertliler bu oyuncuya karşılık yeni transferi Emre Demir ve Serdar Dursun'u kiralık olarak masaya koydu. Borini transferi gerçekleşirse gol krallığı yarışının ilk üç sırasındaki isimlerin tamamı sarı-lacivertli formayı giymiş olacak.

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Borini pazarı
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