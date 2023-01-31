Borini pazarı

Kanarya'da transfer gündemini Fabio Borini meşgul ediyor. Sarılacivertliler, ligde 12 golü olan ve krallık yarışında Valencia'yı takip eden 31 yaşındaki oyuncu için Karagümrük'le pazarlıklarını sürdürüyor. Serie A'da son sırada yer alan Cremonese'nin de istediği futbolcu, ülkesinin takımı olmasına rağmen bu takıma sıcak değil.Sarı-lacivertliler bu oyuncuya karşılık yeni transferi Emre Demir ve Serdar Dursun'u kiralık olarak masaya koydu.