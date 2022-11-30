Böyle cezaya can kurban

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 okula yardımda bulunarak anlamlı bir işe imza attı.Toplanan paralar öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılırken, sarı-lacivertli ekibin destek olduğu okullardan, Jorge Jesus ve futbolculara teşekkür mesajları geldi.Bir öğrenci,derken, sınıfta yer alan diğeröğrenciler teknik ekip ve futbolcularınfotoğraflarının yer aldığı"Teşekkürler" yazılı pankartlaraçtı. Sarı-lacivertli kulüp, 24Kasım Öğretmenler Günü'nde de100 kız öğrenciye Cumhuriyet bursuvereceklerini duyurmuştu. Jesus da "Bizimsadece büyük oyuncularımız değil, başkalarınadeğer veren büyük yürekli oyuncularımızda var" mesajını paylaştı.