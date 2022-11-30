Böyle cezaya can kurban

F.Bahçe, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 okula yardımda bulunarak anlamlı bir işe imza attı. Tesislerde Portekizli hocanın koyduğudisiplin cezalarından eldeedilen gelirler, Doğu AnadoluBölgesi'ndeki okullara gönderiliyor. Toplanan paralar öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılırken, sarı-lacivertli ekibin destek olduğu okullardan, Jorge Jesus ve futbolculara teşekkür mesajları geldi.
EN ÇOK SİZİ SEVİYORUZ
Bir öğrenci, "F.Bahçe, çocuklar ençok sizi seviyor. Dünyada en iyi sizsiniz,inşallah şampiyon olursunuz"derken, sınıfta yer alan diğeröğrenciler teknik ekip ve futbolcularınfotoğraflarının yer aldığı"Teşekkürler" yazılı pankartlaraçtı. Sarı-lacivertli kulüp, 24Kasım Öğretmenler Günü'nde de100 kız öğrenciye Cumhuriyet bursuvereceklerini duyurmuştu. Jesus da "Bizimsadece büyük oyuncularımız değil, başkalarınadeğer veren büyük yürekli oyuncularımızda var" mesajını paylaştı.