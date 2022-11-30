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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Böyle cezaya can kurban

Böyle cezaya can kurban
F.Bahçe, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 okula yardımda bulunarak anlamlı bir işe imza attı. Tesislerde Portekizli hocanın koyduğu disiplin cezalarından elde edilen gelirler, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki okullara gönderiliyor. Toplanan paralar öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılırken, sarı-lacivertli ekibin destek olduğu okullardan, Jorge Jesus ve futbolculara teşekkür mesajları geldi.

EN ÇOK SİZİ SEVİYORUZ
Bir öğrenci, "F.Bahçe, çocuklar en çok sizi seviyor. Dünyada en iyi sizsiniz, inşallah şampiyon olursunuz" derken, sınıfta yer alan diğer öğrenciler teknik ekip ve futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı "Teşekkürler" yazılı pankartlar açtı. Sarı-lacivertli kulüp, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de 100 kız öğrenciye Cumhuriyet bursu vereceklerini duyurmuştu. Jesus da "Bizim sadece büyük oyuncularımız değil, başkalarına değer veren büyük yürekli oyuncularımız da var" mesajını paylaştı.

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Böyle cezaya can kurban
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