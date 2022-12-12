Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Brezilya’ya özel çıkış maddesi yok
Giriş Tarihi: 12.12.2022

Brezilya’ya özel çıkış maddesi yok

Samet YÜKSEL
Brezilya’ya özel çıkış maddesi yok

Tite’nin yerine Sambacılar’ın başına geçeceği konuşulan Jorge Jesus’un kontratında, ‘Brezilya’dan teklif gelmesi halinde giderim” maddesi bulunmuyor

Katar'da Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesinin ardından görevi bırakan teknik direktör Tite'nin yerine Jorge Jesus'un isminin anılması Fenerbahçe camiasını çok tedirgin etmişti. Brezilyalı taraftarların sosyal medyada Portekizli hoca için yüzlerce mesaj paylaşmasının yanı sıra ülke basınında önemli gazetelerin de Jesus'u en güçlü adaylardan biri olarak göstermesi alarm zillerini çaldırdı. Ancak 68 yaşındaki hocanın, Brezilya'nın başına geçme ihtimali düşük.

YÖNETİMİN HEDEFİ YENİ İMZA ATTIRMAK
Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un anlaşmasında konuşulduğu gibi "Brezilya'dan teklif alırsam giderim" diye özel bir çıkış maddesinin bulunmadığı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetim, her fırsatta Türkiye'de çok mutlu olduğunu vurguladığı tecrübeli çalıştırıcı ile şampiyonluk yaşayıp sonra yeni sözleşme yapmayı hedefliyor.

PAZARLIKLAR BAŞLADI!
Brezilya basınından, Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia geldi. Correio Braziliense'nin haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jesus'un temsilcisiyle görüştü. Ayrıca Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira'nın da kapısının çalındığı aktarıldı. Jesus için anlaşma yolunun zorlu olduğu çünkü sezon bitmeden göreve getirilmesi için tazminat ödenmesi gerektiği bildirildi. Ancak Ferreira'nın daha kolay gözüktüğü kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Gözler Kabine Toplantısı'na döndü: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler? | Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı
SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan Yunan'ı korkutan Tayfun mesajı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı
Son dakika: Türkiye'nin otomobili ilk kez Meclis'te! Bakan Varank Meclis'e TOGG ile geldi
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
Sağlık Bakanlığına yeni personel alımı | Bakan Koca son dakika açıkladı: 42 bin 500 atama
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Depoda 173 TL’ye varan indirim!
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
İYİ Partili Başaran'ın sevgilisinden şoke eden iddia: Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya’ya özel çıkış maddesi yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA