Brezilya’ya özel çıkış maddesi yok

Katar'da Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesinin ardından görevi bırakan teknik direktör Tite'nin yerine Jorge Jesus'un isminin anılması Fenerbahçe camiasını çok tedirgin etmişti.Ancak 68 yaşındaki hocanın, Brezilya'nın başına geçme ihtimali düşük.Sarı-lacivertliyönetim,her fırsatta Türkiye'de çok mutlu olduğunuvurguladığı tecrübeli çalıştırıcı ileşampiyonluk yaşayıp sonra yeni sözleşmeyapmayı hedefliyor.basınından, Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia geldi. Correio Braziliense'nin haberine göre;Ayrıca Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira'nın da kapısının çalındığı aktarıldı. Jesus için anlaşma yolunun zorlu olduğu çünkü sezon bitmeden göreve getirilmesi için tazminat ödenmesi gerektiği bildirildi. Ancak Ferreira'nın daha kolay gözüktüğü kaydedildi.