Brezilya’ya özel çıkış maddesi yok

Tite’nin yerine Sambacılar’ın başına geçeceği konuşulan Jorge Jesus’un kontratında, ‘Brezilya’dan teklif gelmesi halinde giderim” maddesi bulunmuyor
Katar'da Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesinin ardından görevi bırakan teknik direktör Tite'nin yerine Jorge Jesus'un isminin anılması Fenerbahçe camiasını çok tedirgin etmişti. Brezilyalı taraftarlarınsosyal medyada Portekizli hocaiçin yüzlerce mesaj paylaşmasınınyanı sıra ülke basınındaönemli gazetelerin deJesus'u en güçlü adaylardanbiri olarak göstermesi alarmzillerini çaldırdı. Ancak 68 yaşındaki hocanın, Brezilya'nın başına geçme ihtimali düşük.
YÖNETİMİN HEDEFİ YENİ İMZA ATTIRMAK
Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşmeimzalayan Jesus'un anlaşmasında konuşulduğugibi "Brezilya'dan teklif alırsamgiderim" diye özel bir çıkış maddesininbulunmadığı kaydedildi. Sarı-lacivertliyönetim,her fırsatta Türkiye'de çok mutlu olduğunuvurguladığı tecrübeli çalıştırıcı ileşampiyonluk yaşayıp sonra yeni sözleşmeyapmayı hedefliyor.
PAZARLIKLAR BAŞLADI! Brezilya basınından, Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia geldi. Correio Braziliense'nin haberine göre; BrezilyaFutbol FederasyonuBaşkanı EdnaldoRodrigues, sarı-lacivertlilerinteknik direktörüJesus'un temsilcisiyle görüştü. Ayrıca Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira'nın da kapısının çalındığı aktarıldı. Jesus için anlaşma yolunun zorlu olduğu çünkü sezon bitmeden göreve getirilmesi için tazminat ödenmesi gerektiği bildirildi. Ancak Ferreira'nın daha kolay gözüktüğü kaydedildi.