Bruma’dan 57 milyon TL

Fenerbahçe, Portekizli oyuncuyu geçen sezonu kiralık geçirdiği Braga’ya sattı
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Hollanda ekibi PSV'den 4.25 milyon Euro'ya transfer ettiği Bruma'yı kiralık olarak gönderdiği Braga'ya sattı. Portekiz ekibi, geçen sezon performansından memnun kaldığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilere 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Fenerbahçe böylece Bruma'dan 2.25 milyon Euro kâr etmiş oldu (Yaklaşık 57 milyon TL). 4 yıllık imza atan tecrübeli futbolcu, 1.5 milyon Euro net maaş kazanacak.