Bruma’dan 57 milyon TL

enerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Hollanda ekibitransfer ettiği Bruma'yı kiralık olarak gönderdiği Braga'ya sattı. Portekiz ekibi, geçen sezon performansından memnun kaldığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilereFenerbahçe böylece Bruma'dan 2.25 milyon Euro kâr etmiş oldu (Yaklaşık 57 milyon TL). 4 yıllık imza atan tecrübeli futbolcu, 1.5 milyon Euro net maaş kazanacak.