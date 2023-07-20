Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi Dusan Tadic, dün Samandıra'ya ayak bastı. Sırp yıldıza antrenman öncesi tesisleri takımın bir diğer yeni transferi ve kaptanlık pazubendinin sahibi Boşnak Edin Dzeko gezdirdi. İkilinin karşılaşma anındaki sıcak kucaklaşması dikkat çekti. Tadic ile Dzeko'nun idmanda yan yana çekilen soldaki fotoğrafı sosyal medyada çok ses getirdi. Taraftarlar bu kareyle 'Bu ikili kaç gol atar' sorusunun cevabını aramaya çalıştı. 100 gol atar diyen de oldu, 50 gol-50 asist yazanlar da... Toplamda 40'ı bulacaklarını söyleyenler de vardı.