‘Bunlar acılarını içlerinden atamaz’

F.Bahçe'nin Youtube hesabından, G.Saray derbisi öncesi, devre arası ve sonrası yaşananlar paylaşıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmalar ise dikkat çekti. 62 yaşındaki hocanın, Samandıra'da oyuncularına,dediği görüldü. Mücadeleden önce soyunma odasında ise "Bugün hesap kesme günü, bunu unutmayın. Buraya bunun için geldik ve herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Devre arasında da Kartal, "Artık 1 kişi eksiğiz, oyundan atılan arkadaşınız için oynayacaksınız.Biz 10 kişi de bunları yenebiliriz" sözlerini sarf etti. Müsabakanın sonunda da "Bütün ittifakların oyununu bozduk. Bu gece tarih yazdınız" diye konuştu.