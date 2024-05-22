‘Bunlar acılarını içlerinden atamaz’

F.Bahçe'nin Youtube hesabından, G.Saray derbisi öncesi, devre arası ve sonrası yaşananlar paylaşıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmalar ise dikkat çekti. 62 yaşındaki hocanın, Samandıra'da oyuncularına, "Tarih boyunca yaşadıkları sürece orada alacağımız 3 puanın acısını hiçbir zaman içlerinden atamazlar. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir sonuç olacak onlar için. Bir çöküş, bir üzüntü…"
dediği görüldü. Mücadeleden önce soyunma odasında ise "Bugün hesap kesme günü, bunu unutmayın. Buraya bunun için geldik ve herkese göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Devre arasında da Kartal, "Artık 1 kişi eksiğiz, oyundan atılan arkadaşınız için oynayacaksınız. 10 kişi bile oynasak, bunlardan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik.
Biz 10 kişi de bunları yenebiliriz" sözlerini sarf etti. Müsabakanın sonunda da "Bütün ittifakların oyununu bozduk. Bu gece tarih yazdınız" diye konuştu.