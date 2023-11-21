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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Burada herkes bana gülümsüyor

Burada herkes bana gülümsüyor
F.Bahçe'de taraftarlar ile yaşadığı sorunlar nedeniyle zaman zaman zor günler geçiren ve sezon başında Manchester United'a giden Altay Bayındır, kulübün resmi sitesine konuştu. Ada ekibinin tarihindeki ilk Türk futbolcu olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden milli kaleci şunları söyledi: "Büyük bir kulüpte oynuyorum. Şu an her şey benim için çok iyi gidiyor. Manchester ve İngiltere'nin kültürü hakkında çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Dışarıya çıktığım zaman beni gören herkes gülümsüyor ve pozitif olarak davranış gösteriyor. Bunlar benim için güzel şeyler."

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Burada herkes bana gülümsüyor
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