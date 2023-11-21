Burada herkes bana gülümsüyor

taraftarlar ile yaşadığı sorunlar nedeniyle zaman zaman zor günler geçiren ve sezon başında Manchester United'a giden Altay Bayındır, kulübün resmi sitesine konuştu.dolayı mutlu olduğunu kaydeden milli kaleci şunları söyledi: "Büyük bir kulüpte oynuyorum. Şu an her şey benim için çok iyi gidiyor. Manchester ve İngiltere'nin kültürü hakkında çok şey öğrenmeye çalışıyorum.Bunlar benim için güzel şeyler."