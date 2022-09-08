Burak, Ferdi’nin kurbanı

F.Bahçe'nın 2021-22 sezonunda büyük umutlarla Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Burak Kapacak, bir yıllığına Karagümrük'e kiralandı. Hazırlık kampında iyi performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcuyu Jesus, sağ bekte denemişti. Osayi'nin yedeği olarak kadroda düşünülen Burak, Ferdi Kadıoğlu'nun sağ bekte gösterdiği ekstra performansından sonra bu sezon sonuna kadar kiralandı. Ayrıca 1 ay içerisinde de Nazım Sangare'nin de sakatlıktan dönerek takımla çalışmalara başlaması ve forma şansı bulması bekleniyor.