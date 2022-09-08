Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Burak, Ferdi’nin kurbanı
Giriş Tarihi: 8.9.2022

Burak, Ferdi’nin kurbanı

Burak, Ferdi’nin kurbanı
F.Bahçe'nın 2021-22 sezonunda büyük umutlarla Bursaspor'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer ettiği Burak Kapacak, bir yıllığına Karagümrük'e kiralandı. Hazırlık kampında iyi performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcuyu Jesus, sağ bekte denemişti. Osayi'nin yedeği olarak kadroda düşünülen Burak, Ferdi Kadıoğlu'nun sağ bekte gösterdiği ekstra performansından sonra bu sezon sonuna kadar kiralandı. Ayrıca 1 ay içerisinde de Nazım Sangare'nin de sakatlıktan dönerek takımla çalışmalara başlaması ve forma şansı bulması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS EK TERCİH YAPMA SAYFASI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
Sigara fiyatları 7 Eylül 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
DenizBank emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte, saat kaçta? TFF takvimi ile 2022 Süper Lig yaz transfer dönemi için sayılı saatler! İşte tüm detaylar
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava!
İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman? İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek!
SON DAKİKA: Brent Petrol'de sert düşüş! Savaş öncesi seviyeye döndü
e-Devlet Doğalgaz desteği 450-1150 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak, Ferdi’nin kurbanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA