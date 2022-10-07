Burası İstanbul buradan çıkış yok!

Geçen sezon Göztepe forması giyen AEK kalecisi Kenan Piric ilk yarıda kalesine gelen 5 şutun 4'ünde başarılı oldu. Batshuayi'nin avladığı Bosnalı file bekçisi, yüzde 80'lık kurtarış başarı oranı yakaladı. 90 dakika sonunda ise toplam 9 şutta 7 kurtarışla maçı yüzde 77.8'lik kurtarış oranı ile tamamladı. Bu performansıyla F.Bahçe'nin farklı galibiyetine engel oldu.Diego Rossi, Batshuayi'nin golünde asisti yapan isimdi. Uruguaylı sol kanat bu sezonBir kez de fileleri havalandıran oyuncu, toplamda takımının 8 golüne katkı verdi.Oyuncularını kutlayan Jesus, "Bazı takımlar gol bulamaz, kaliteli takımlar ise çok gol atar" dediTeknik direktör Jorge Jesus, AEK karşısında alınan galibiyeti şöyle değerlendirdi: "Defansif olarak yine mükemmel bir maç çıkardık. Rakibe sadece bir pozisyon verdik. İki gol attık ama 5-6 olabilirdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığımız pozisyonları daha iyi çalışmamız gerekecek.Puan durumuna bakınca fikrim değişti. Dinamo Kiev, Rennes'e kaybetti ve şu anda 0 puanda.Yarış Fenerbahçe, Rennes ve Larnaca arasında devam ediyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için önümüzde hala uzun bir yol var."UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki diğer maçta Rennes, Dinamo Kiev'i 2-1 yendi. Ev sahibi ekip 23'de Terrier ile öne geçerken Ukrayna temsilcisi 33'te Tsygankov ile skoru eşitledi. Rennes 89'da Doue ile 3 puanı almayı bildi. Fransız temsilcisi puanını 7'ye çıkartırken, Kiev sıfır puanda kaldı.Fenerbahçe-AEK Larnaca maçında en fazla topla buluşan (87), isabetli pas veren (62), ikili mücadele kazanan (11), top kapan (3) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu İsmail Yüksek oldu.Maçı saha kenarında yaşayan Jesus, maçın 6. dakikasında ofsayt bayrağını geç kaldıran yan hakeme sert tepki gösterdi. UEFA görevlisi, Portekizli hocayı sakin olması yönünde uyardı.İsmail Yüksek galibiyeti değerlendirirken, "Değerli bir 3 puan aldık, lider olduk. Namağlup yolumuza devam ediyoruz. Sahada basmadık yer bırakmadık. Fenerbahçe formasına yakışır mücadele ettik" diye konuştu.tadı'nda oynanan 9. maçta da tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Sarılacivertliler, Güney Kıbrıs temsilcisi AEK ile oynanan maçta Kuzey Kıbrıs bayrağı açarak Yavru Vatan'a desteğini de gösterdi. Yunan medyasının karşılaşma öncesi İstanbul için attığı 'Başkentimize gidiyoruz" başlıklarına da hep bir ağızdan "Ne mutlu Türk'üm diyene" tezahüratlarıyla cevap verdi.Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla ikinci golünü de Avrupa Ligi'nde attı. Kadıköy'de çektiği 2 şut da gol olan Belçikalı golcü, ilkinde Dinamo Kiev'i avlamış ve sonradan oyuna girdiği mücadelede takımına 3 puanı getiren isim olmuştu. Bu arada yıldız futbolcu, bu performansıyla, Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Tuncay Şanlı'dan (2007'de 3 maç) bu yana üst üste 2 iç saha karşılaşmasında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Batshuayi maç sonu, "En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dengeli gruptan en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.Avrupa'da mücadele eden 4 takımımızdan sadece Fenerbahçe kazandı. Başakşehir'in de bir puan aldığı gece sonunda, UEFA ülkeler sıralamasında 18. sıraya yükseldik. 25.700 puanlı Türkiye, Danimarka'nın ardında yer alırken, Hırvatistan'ı (25.150) geçti.