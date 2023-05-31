Buruk mutluluk

Sarı-lacivertliler maça hızlı bir giriş yapıp daha 2. dakikadaA rda’nın asistinde Valencia ile öne geçti. 90+5’te Zajc skoru lian etti. Ancak Aslan’ın Ankara’daki farklı galibiyeti ile sezon bitti. Kanarya pazar günü şampiyonu devirmek için Nef Stadı’na gidece
Kadıköy'e 3 puanla veda eden Fenerbahçe'nin elinde sadece Türkiye Kupası şampiyonluğu kaldı
SEZONUN EN BÜYÜK KÂRI
Fenerbahçe'nin 18'lık yıldızı Arda Güler dün futboluyla yine en büyük alkışı alan isimdi. Valencia'nın golünde asisti yapangenç oyuncu, 86 dakika sahada kaldı. Sosyal medyada, "Bu sezonun en büyükkârı", "Sen de olmasan yüzümüz nasılgülerdi" yorumları yapıldı. 86'da yerini Rossi'yi bırakana kadar 79 kez topla buluştu,54 pas verip, yüzde 87 pas isabeti yakaladı.1 şut çekerken, 7 şut pası verdi.
ŞAMPIYONLUĞUELLERİMİZLE VERDİK
F.BAHÇE'NIN genç yıldızları, karşılaşma sonrası kısa ama öz konuştu: ARDA GÜLER: "Şampiyonluğu kendi ellerimizle verdik." İSMAIL YÜKSEK: "Çok üzgünüz ve söyleyecek hiçbir şey yok. Bir çok kez elimize fırsat gelmesine rağmen hepsini teptik. Yine Galatasaray'ı yenmek için gideceğiz ama lig bizim için bitti. Kupayı kazanmamız lazım." FERDI KADIOĞLU: "Ligin alt sıralarındaki takımlara karşı hiç hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Ana hedefimize ulaşamadık."
VALENCİA'NIN KOCAMAN GURURU
FENERBAHÇE'NIN Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia dün 2. dakikada fileleri havalandırıp Süper Lig'deki 29. golüne ulaştı. 28 gollü Alex'i geride bırakıp,kulübün bir diğer efsanesiAykut Kocaman'ı (1988-89sezonu 29 gol) yakaladı. 33 yaşındaki forvet böylece sarılacivertlikulübün tarihinde birsezonda en çok gol atan yabancıfutbolcu olmayı da başardı
G.SARAY'DANIYI OLMAYIBAŞARAMADIK F.BAHÇE Teknik Direktörü Jesus, karşılaşma sonrası hem sezonu değerlendirdi hem de geleceği ile ilgili konuştu: "Ligdeki hedefimize ulaşamadık. Ama kupanın da en az lig kadar önemli olduğunu düşünüyorum. 2 kupayı kazanmayı isterdik, önemli hedefimiz ligdi. Yakaladığımızpuan ortalaması son 5 senenin şampiyonlarıyladenk bir puan ortalaması ancak Galatasaray'dandaha iyi olmayı başaramadık. Galatasaray'la oynayacağımız maç var. Galibiyetle bitirmek için elimizden geleni yapacağız."
BEN ÖNEMLİ DEĞİLİM!
(Yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağısorusu üzerine) Önemli olanben değilim, Fenerbahçe... Ligbitince durumum netleşir. Benimşu an için bir numaralı odağım,ayın 11'inde oynayacağımızkupa final maçı. Kupa kupadır.Türkiye Kupası'nı alırsak kötününiyisi olarak bakarım.