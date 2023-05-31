Buruk mutluluk

Kadıköy'e 3 puanla veda eden Fenerbahçe'nin elinde sadece Türkiye Kupası şampiyonluğu kaldıFenerbahçe'nin 18'lık yıldızı Arda Güler dün futboluyla yine en büyük alkışı alan isimdi.86 dakika sahada kaldı. Sosyal medyada,yorumları yapıldı. 86'da yerini Rossi'yi bırakana kadarF.BAHÇE'NIN genç yıldızları, karşılaşma sonrası kısa ama öz konuştu:"Şampiyonluğu kendi ellerimizle verdik.""Çok üzgünüz ve söyleyecek hiçbir şey yok. Bir çok kez elimize fırsat gelmesine rağmen hepsini teptik. Yine Galatasaray'ı yenmek için gideceğiz ama lig bizim için bitti. Kupayı kazanmamız lazım.""Ligin alt sıralarındaki takımlara karşı hiç hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Ana hedefimize ulaşamadık."FENERBAHÇE'NIN Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia dün 2. dakikada fileleri havalandırıp Süper Lig'deki 29. golüne ulaştı.33 yaşındaki forvet böyleceda başardıTeknik Direktörü Jesus, karşılaşma sonrası hem sezonu değerlendirdi hem de geleceği ile ilgili konuştu: "Ligdeki hedefimize ulaşamadık. Ama kupanın da en az lig kadar önemli olduğunu düşünüyorum. 2 kupayı kazanmayı isterdik, önemli hedefimiz ligdi.Galatasaray'la oynayacağımız maç var. Galibiyetle bitirmek için elimizden geleni yapacağız."Önemli olanben değilim, Fenerbahçe... Ligbitince durumum netleşir. Benimşu an için bir numaralı odağım,ayın 11'inde oynayacağımızkupa final maçı. Kupa kupadır.Türkiye Kupası'nı alırsak kötününiyisi olarak bakarım.