Büyük buluşma

Fenerbahçe'nin, Juventus'tan kiralık olarak renklerine kattığı Filip Kostic yeni takımı ile ilk idmanına çıktı. Çalışma öncesi transferinde büyük pay sahibi olan vatandaşı Tadic'le kucaklaşan Sırp oyuncu, "Tadic ve Mourinho'nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi. Tadic milli takımda da birlikte oynadığım en iyi arkadaşlarımdan birisi. Şimdi Fenerbahçe'de yeniden onunla oynayacağım için mutluyum" dedi.FENERBAHÇE'NİN A Milli Takım'a gönderdiği Çağlar Söyüncü, gribal ve bağırsak enfeksiyonu nedeniyle İzlanda maçının kadrosunda yer alamamıştı. Hemen tedavisine başlanan deneyimli stoperin durumunun ciddi olmadığı ve pazar günkü Kasımpaşa maçının kadrosunda olabileceği öğrenildi.