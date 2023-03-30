Büyük müjde!

Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve diz travmasınabağlı iç menisküs yaralanmasıteşhisi konan Enner Valencia'nın, sahalaradönüşünün en az 3 haftayı bulacağı söylenmişti. Ancak yoğun tedavi sonrası insanüstü bir gelişime imza atan 33 yaşındaki oyuncu, dün antrenmana çıkıp takımla birlikte çalışmalara başladı. Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Enner Valencia'nın fotoğrafını paylaşıp "Geridöndü" notunu düştü. Tecrübeli golcü, derbidesahada olmak istediğini teknik heyeteiletirken, Ekvadorlu futbolcunun gelişiminitakip edecek olan Jorge Jesus, kararınıcumartesi günü verecek.