‘Büyük oynamaya hazır’

Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine transfer ettiği Szymanski'yi elinde tutamayacak gibi görünüyor. Yönetim ara transferde gelen teklifleridiyerek geri çevirmişti. Alman ekibi, Polonya'dan weszlo.com'a Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Czarniecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hâlâ temas halindeyiz.dedi.2020-21 sezonunda Sivasspor'dan bedelsiz gelen Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Yoluna sarı-lacivertli takımla devam etmek isteyen 29 yaşındaki orta saha, yönetime sezon sonuna kadar bekleyeceğini ve hiçbir takımla görüşmeyeceğini iletti.Türkiye Kupası maçlarına 11'de başlayan Mert Hakan, Süper Lig'de son olarak 28 Ocak'taki A.Gücü karşılaşmasında bir dakika süre almıştı.