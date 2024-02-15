Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine transfer ettiği Szymanski'yi elinde tutamayacak gibi görünüyor. Yönetim ara transferde gelen teklifleri "Satmayacağız"
diyerek geri çevirmişti. Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Akademi Sportif Direktörü Slawomir Czarniecki
, Polonya'dan weszlo.com'a Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Czarniecki, "Szymanski'nin çevresiyle temas halindeydik ve hâlâ temas halindeyiz. Gözlemcilerimiz Sebastian'ı takip ediyor. Szymanski'nin Türkiye'deki performansına baktığımızda büyük oynamaya hazır olduğunu görüyoruz"
dedi.
MERT HAKAN YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR
F.BAHÇE'YE
2020-21 sezonunda Sivasspor'dan bedelsiz gelen Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Yoluna sarı-lacivertli takımla devam etmek isteyen 29 yaşındaki orta saha, yönetime sezon sonuna kadar bekleyeceğini ve hiçbir takımla görüşmeyeceğini iletti. Milli futbolcu, bu sezon 16 maçta sadece 676 dakika süre aldı. 1 gol, 5 asistlik katkı sağladı.
Türkiye Kupası maçlarına 11'de başlayan Mert Hakan, Süper Lig'de son olarak 28 Ocak'taki A.Gücü karşılaşmasında bir dakika süre almıştı.