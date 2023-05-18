Büyük planı dörtlü defans!

Çifte kupa hedefindeki Fenerbahçe'nin kalan haftalara umutlu girmesi için Trabzonspor'u yenmekten başka şansı yok.68 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez 3'lü defans değil 4'lü savunma ile sahaya çıkmayı planlıyor.hafta boyunca yapılan antrenmanlardaTrabzonspor karşısında Jesus'un golcüleri; Batshuayi ile Valencia olacak.Süper Lig krallık yarışında 27 golle zirvede olan Valencia, forma giydiği son 4 maçta sessiz kaldı. Ekvadorlu oyuncu, bir gol atması halinde kulübün efsanesi Alex'i, iki golde ise Aykut Kocaman'ı yakalayacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 8 maçı kaçıran Batshuayi, Giresun maçında penaltıdan fileleri havalandırmıştı.11'e ilk olarak Arda Güler'i yazdı. Portekizli hoca,Sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor'a karşı forma giyemeyen Arao ise takıma dönüyor. Brezilyalı ön liberonun önünde Zajc'ın olması bekleniyor.gibi isimler Jesus'un kulübe kozu olacak.Fenerbahçe taraftarı, bu sezon üzerine düşen görevi yapıyor. Bu sene takımı hiç yalnız bırakmayanSüper Lig'de Kadıköy'de son büyük sınav olacak Fenerbahçe- Trabzonspor mücadelesinde Ülker Stadyumu'nun tıklım tıklım dolması bekleniyor.