Büyük planı dörtlü defans!

Bu sezon oynadığı büyük maçlarda 3’lü savunmayı tercih eden ve hiçbirini kazanamayan Fenerbahçe, bugün 4’lü defans kurgusu ile sahaya çıkacak
Çifte kupa hedefindeki Fenerbahçe'nin kalan haftalara umutlu girmesi için Trabzonspor'u yenmekten başka şansı yok. Bu sezon büyük maçkazanamayan Jorge Jesus için alınacak galibiyet,şampiyonluk umutları kadar büyük önemtaşıyor. 68 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez 3'lü defans değil 4'lü savunma ile sahaya çıkmayı planlıyor. 4-1-3-2 sistemini düşünen Portekizliteknik adam, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda sağ bekte Ferdi, stoper ikilisinde Samet veSzalai, sol bekte ise Luan Peres'e şans verdi.
ENNER VALENCİA TALİMATI ALDI
Trabzonspor karşısında Jesus'un golcüleri; Batshuayi ile Valencia olacak. Portekizli hoca,Giresunspor maçında hareketsizkalan ikiliyle özel görüşmeleryaptı ve nasıl oynamaları gerektiğinianlattı. Süper Lig krallık yarışında 27 golle zirvede olan Valencia, forma giydiği son 4 maçta sessiz kaldı. Ekvadorlu oyuncu, bir gol atması halinde kulübün efsanesi Alex'i, iki golde ise Aykut Kocaman'ı yakalayacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 8 maçı kaçıran Batshuayi, Giresun maçında penaltıdan fileleri havalandırmıştı.
CEZASI BİTENARAO SAHADA JESUS, 11'e ilk olarak Arda Güler'i yazdı. Portekizli hoca, Valencia'yı savunma arkasına kaçırmakonusunda genç yıldızın, teknikkapasitesine güveniyor. Sarı kart cezası nedeniyle Giresunspor'a karşı forma giyemeyen Arao ise takıma dönüyor. Brezilyalı ön liberonun önünde Zajc'ın olması bekleniyor. King,Pedro, Serdar Dursun, EmreMor, İsmail Yüksek gibi isimler Jesus'un kulübe kozu olacak. Kırmızı kart sonrasıPFDK'dan ceza alan İrfan CanKahveci ile idmanda sakatlananOsayi, F.Bahçe'nin eksikleri.
BİLETLER TÜKENDİ
Fenerbahçe taraftarı, bu sezon üzerine düşen görevi yapıyor. Bu sene takımı hiç yalnız bırakmayan 12.Adam, maçtan iki gün önce bütünbiletleri tüketti. Süper Lig'de Kadıköy'de son büyük sınav olacak Fenerbahçe- Trabzonspor mücadelesinde Ülker Stadyumu'nun tıklım tıklım dolması bekleniyor.