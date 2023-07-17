Büyük taarruz

Transferde Fenerbahçe fırtınası esiyor…Rakipleri fırsat transferlerinin peşine düşerken sarı-lacivertli yönetim,9 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'a imza atması beklenen Sırp oyuncu Dusan Tadic'i gece yarısı operasyonuyla İstanbul'a getirerek ezeli rakibine büyük çalım atarken, taraftarlarını mest etti. Sadece Beşiktaş değil, Suudi Arabistan ekipleri de dahil 10 takımın temasta olduğu 34 yaşındaki sol kanat, tercihini F.Bahçe'den yana kullandı.Tadic'in, kararını vermeden önceda öğrenildi. Tercih sebeplerinin de sarı-lacivertlilerin transferde daha istekli olması ve ekonomik yönden kendisini tatmin etmesi olduğu belirtildi.Sırp oyuncu,iki ülkenin bayraklarının olduğu ve tüm futbolcuların taktığıgeçtiğimiz nisan ayında Feyenoord'u 2-1 yenerek finale yükseldiği Hollanda Kupası maçında A Milli Takım forması giyen Orkun Kökçü ile yaşadığı gerginlik karşılaşmaya damga vurmuştu.yıl Amsterdam'da evine girerken bir soygun girişiminin kurbanı olmuş, olayı şöyle anlatmıştı: