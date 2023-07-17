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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Büyük taarruz

Samet YÜKSEL
Büyük taarruz

Beşiktaş’a gitmesi beklenen Dusan Tadic’i bitirip 2 yıllık imzayı attıran sarı-lacivertli kulüp, defteri kapatmadı. Bir kanat oyuncusu daha isteniyor

Transferde Fenerbahçe fırtınası esiyor… Taraftar kimin adını telaffuz etse yönetim aldığı gibi formayı giydiriyor. Rakipleri fırsat transferlerinin peşine düşerken sarı-lacivertli yönetim, şu ana kadar 6 futbolcuya imza attırdı, iki oyuncuyu İstanbul'a bekliyor, kanat için de arayışlarını sürdürüyor. 9 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'a imza atması beklenen Sırp oyuncu Dusan Tadic'i gece yarısı operasyonuyla İstanbul'a getirerek ezeli rakibine büyük çalım atarken, taraftarlarını mest etti. Sadece Beşiktaş değil, Suudi Arabistan ekipleri de dahil 10 takımın temasta olduğu 34 yaşındaki sol kanat, tercihini F.Bahçe'den yana kullandı.

ESKİ BEŞİKTAŞLI ADEM LJAJİC'TEN FİKİR ALDI
Tadic'in, kararını vermeden önce Beşiktaş forması giyen ve Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Adem Ljajic'ten fikir aldığı da öğrenildi. Tercih sebeplerinin de sarı-lacivertlilerin transferde daha istekli olması ve ekonomik yönden kendisini tatmin etmesi olduğu belirtildi.

ORKUN'LA TARTIŞMIŞTI
-DENEYİMLİ Sırp oyuncu, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için iki ülkenin bayraklarının olduğu ve tüm futbolcuların taktığı pazubendini takmayı reddetmişti.
- AJAX'IN geçtiğimiz nisan ayında Feyenoord'u 2-1 yenerek finale yükseldiği Hollanda Kupası maçında A Milli Takım forması giyen Orkun Kökçü ile yaşadığı gerginlik karşılaşmaya damga vurmuştu. Tadic, faul sonrası yaşanan tartışmada Orkun'un aynı mücadelede kenara gelerek oruç açmasıyla dalga geçmişti.
- GEÇEN yıl Amsterdam'da evine girerken bir soygun girişiminin kurbanı olmuş, olayı şöyle anlatmıştı: 'Sırbistan'da doğdum ve birçok kavgaya karıştım. Yanlarında 3 silah taşıdıklarını görsem de onlara boyun eğmezdim."

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