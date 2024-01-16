Çağlar artık Fenerbahçeli

Savunma hattını dünya yıldızı Leonardo Bonucci ile güçlendiren Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katmaya çok yaklaştı.sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin teklifine 'Evet' dedi. Kabul etme sebebinin de, EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda kendine yer bulmak için F.Bahçe'nin büyük bir fırsat olduğunu düşünmesi olduğu aktarıldı.Bunun üzerine Fenerbahçe, Çağlar'ın kulübü Atletico Madrid'e kiralama önerisini sundu.ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Çağlar bu sezon Atletico Madrid'de 9 maçta süre aldı. Forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyordu. Milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.