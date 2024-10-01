Çağlar Twente’de yok

Antalya
deplasmanında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den teknik heyete kötü haber geldi. Bu sezon 12 resmi maçın tamamında forma giyen
milli futbolcunun çekilen MR'ında sol arka adaleside kanama ve ödem
tespit edildi. Tedavisine başlanan tecrübeli defans oyuncusu perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente maçında takımdaki yerini alamayacak.
Fenerbahçe'nin ligde haftayı bay geçecek olması ve yaşanacak milli ara nedeniyle Çağlar'ın Samsunspor karşılaşmasına yetişmesi planlanıyor.
Bu sakatlıktan dolayı Hollanda'daki Twente maçında defans hattı Djiku-Becao ikilisinden oluşacak.