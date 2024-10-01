Çağlar Twente’de yok

deplasmanında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den teknik heyete kötü haber geldi.milli futbolcunun çekilen MR'ındatespit edildi. Tedavisine başlanan tecrübeli defans oyuncusuFenerbahçe'nin ligde haftayı bay geçecek olması ve yaşanacak milli ara nedeniyleBu sakatlıktan dolayı Hollanda'daki