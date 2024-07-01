Çağlar’da mutlu son

Çağlar
Söyüncü'nün performansı geçen sezon Fenerbahçe'de zaman zaman eleştiri konusu olsa da tecrübeli stoper, istikrarlı bir görüntü sergilemişti. Yönetim ise oyuncunun bonservisini almaktan yana tavır koyarak bu konuda yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karara odaklanmıştı. Portekizli çalıştırıcının onayını alan sarılacivertli takım, oyuncu için girişimlerine hız verdi ve Atletico Madrid'le yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya varıldı.
Kanarya, 28 yaşındaki stoperin bonservisi karşılığında kulübü Atletico Madrid'e 9 milyon Euro artı bonus ödeyecek. Fenerbahçe, oyuncu ile de sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3+1 yıllık mukavele yapacak.
Resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'da bulunan Çağlar Söyüncü, takımın yarın başlayacak Avusturya kampına katılacak. Çağlar, yaşadığı sakatlık nedeniyle Milli Takım'dan çıkarılmış ve Avrupa Şampiyonası'nda yer alamamıştı. Tedavisi süren oyuncunun büyük ölçüde iyileştiği gelen bilgiler arasında.