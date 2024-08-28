Çalım makinesi yolda!

Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a gitmesiyle sol bek transferi için vites artıran Fenerbahçe'nin gündeminegirdi. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilere önerildi. Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi,3 Eylül'de Avrupa için listesini UEFA'ya bildirecek olan Kanarya, hafta sonuna kadar bu transferi bitirmeyi planlıyor.Brown geçen sezon 31 müsabakada rakiplerine 63 çalım atarken, bu alanda Belçika Ligi'nde zirvede yer aldı. Belçika kulübünün, Fenerbahçe'den 12 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.