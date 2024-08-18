Çalıştığımız yerden yedik

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, 2-0'dan sonra ayaklarına gelen şansları kullanamadıkları söyleyip beraberlik için şu yorumu yaptı:3. golü atabilecek fırsatımız vardı ama sonra durumlar değişti.Daha sonra Cenk'le gole yaklaştık ama olmadı. Onlar golü attı." Dzeko'nun golünden sonra soyunma odasının yolunu tutan ve En-Nesyri'nin golünü canlı canlı izleme şansını kaçıran Portekizli hoca bu durum içinaçıklaması yaptı.