Çalıştığımız yerden yedik

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, 2-0'dan sonra ayaklarına gelen şansları kullanamadıkları söyleyip beraberlik için şu yorumu yaptı: "Zor bir maçtı ama aynı zamanda bariz bir şekilde 2-0'la maç bizim kontrolümüzdeydi.
3. golü atabilecek fırsatımız vardı ama sonra durumlar değişti. Çalıştığımız yerden gol attılar, duran toptan.
Daha sonra Cenk'le gole yaklaştık ama olmadı. Onlar golü attı." Dzeko'nun golünden sonra soyunma odasının yolunu tutan ve En-Nesyri'nin golünü canlı canlı izleme şansını kaçıran Portekizli hoca bu durum için "Gösterebileceğim görüntüleri seçmem gerekiyordu. Tespit ettiğim hataları oyuncularıma gösterdim"
açıklaması yaptı.