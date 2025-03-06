Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımın dün yaptığı idmanı ziyaret ederken basına da açıklamalarda bulundu: "Planladığımız gibi dünyanın en iyi teknik direktörü ve oluşturulan yeni kadronun alışma süreci vardı. Başkan ve yönetim olarak 'her zaman arkandayız' dedik. Ona inandığımızı hissettirdik. Doğru hocayla, doğru projede ısrar ediyoruz. İyi bir dönemdeyiz. Önce UEFA Avrupa Ligi, ardından ligde yolumuza devam edeceğiz. Güzel günler yaşıyoruz.Takım tek vücut. Bu hissediliyor. Camia olarak psikolojimiz iyi. Yabancı VAR gelmesi kırılma noktasıydı. İvme bize doğru döndü. Yapmamız gereken futbola adaleti getirmekti. Türkiye'de bir şeyler değişiyor artık. Eskisi gibi şu maça şu hakemi atayayım devri bitti. Adalet futbolda her geçen gün daha çok tecelli ediyor. Aklı başında olan herkes yabancı hakem ister. Hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Herkese saygımız var."