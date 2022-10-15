Cankurtaran

F.Bahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Jorge Jesus'un elinde elmasa dönüştü. Büyüleyen bir performans gösteren Belçikalı santrfor, kendisini ısrarla isteyenÖnceki gün deplasmanda AEK Larnaca'yı penaltıdan avlayan 29 yaşındaki futbolcu, Güney Kıbrıs ekibine Kadıköy'den sonra ikinci darbeyi vurdu. Ligde Karagümrük'ü yine son anlarda devirenDeneyimli futbolcu, Avrupa'daki skor katkısı ile 630 bin Euro (11.4 milyon TL) kazandırırken Süper Lig'de 1.25 milyon TL ile direkt katkı sağladı.BEŞIKTAŞ'TA geçen sezon pozisyonlardan yararlanamamasıyla hafızalara kazınan Batshuayi, Fenerbahçe'de bambaşka bir kimliğe büründü. Şimdiye kadar 7 karşılaşmaya çıkan