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Giriş Tarihi: 15.10.2022

Cankurtaran

Cankurtaran

Belçikalı forvet, 7 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırarak tamamında sarı-lacivertlileri ipten alıp galibiyete taşıdı. Golleriyle takımına 12.6 milyon TL gelir getirirken, taraftarın da gönlünü kazandı

F.Bahçe'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Jorge Jesus'un elinde elmasa dönüştü. Büyüleyen bir performans gösteren Belçikalı santrfor, kendisini ısrarla isteyen hocasını utandırmazken golleriyle hem kazandırıyor hem de kasayı dolduruyor. Önceki gün deplasmanda AEK Larnaca'yı penaltıdan avlayan 29 yaşındaki futbolcu, Güney Kıbrıs ekibine Kadıköy'den sonra ikinci darbeyi vurdu. Ligde Karagümrük'ü yine son anlarda deviren Batshuayi, bu sezon tüm kulvarlardaki 7. maçında 4'üncü golünü atmayı başardı.

AVRUPA'DA ÇOK BAŞKA!
Deneyimli futbolcu, Avrupa'daki skor katkısı ile 630 bin Euro (11.4 milyon TL) kazandırırken Süper Lig'de 1.25 milyon TL ile direkt katkı sağladı. Belçikalı forvet, böylelikle Fenerbahçe'nin cebine 12 milyon 650 bin TL soktu.

6 İSABETLİ ŞUTTA 4 GOL ATTI!
BEŞIKTAŞ'TA geçen sezon pozisyonlardan yararlanamamasıyla hafızalara kazınan Batshuayi, Fenerbahçe'de bambaşka bir kimliğe büründü. Şimdiye kadar 7 karşılaşmaya çıkan Belçikalı futbolcu 8 şut çekerken, 6'sında tam isabet buldu. Bunlardan 4'ünde rakip kalecileri avlamayı başardı.

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