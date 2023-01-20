Çaylar Valencia’dan

Geçen sezon kupaya son 16'da veda eden sarı-lacivertliler, 3 kulvarda yola devam ediyorTeknik Direktörü Jesus, Rize galibiyetini,diye yorumladı. Tecrübeli çalıştırıcı transfer isteyip istemediği sorusuna ise, "Takıma 1 oyuncu daha katmak istiyoruz. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum.Olabilecek mi göreceğiz" mesajını verdi. Jesus şöyle devam etti: "Pedro sakatlık yaşadı, Serdar Dursun da çok süre almadı."Fenerbahçe'nin Süper Lig'de (15) gol krallığına koşan forveti Enner Valencia, Türkiye Kupası'nı da boş geçmedi. Deneyimli oyuncu, 89'da topu ağlara gönderip takımına galibiyeti ve turu getirdi. Ekvadorlu yıldız bu sezon 27 resmi maçta gol sayısını 18'e çıkardı. 33 yaşındaki futbolcu son olarak ligde G.Antep ağlarına 2 gol birden bırakıp 3 puanı getirmişti.F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki transfer gündemini yorumladı:Zajc, Altay ve Valencia ile masadayız, sorunumuz yok. Bir oyuncumuz (Altay) kendisi gelmemiş, arkadaşını yollamış, 'Avrupa'ya giderim' demiş. Hiç böyle bir şey yaşanmadı.Bazı rakip yöneticiler var. Kendilerini ilgilendirmeyen maçlarda bileçıkıyor ve demeç veriyorlar.Hocamız sadece 1 stoper ve 1 sol bek istedi. Ancak, yabancı sınırı var. U21 limitine uygun birini bulursak değerlendireceğiz.Aboubakar konusu olacak iş değil. Ne bir kere konuştuk, ne nabız yokladık, ne menajerini aradık.Anaokulu değil burası. Rakibimiz incinmesin falan diye düşünmeyiz.Başkanımızı ve yönetimimizi aciz göstermek isteyen bir güruh var.Antalya, Haji Wright için açıklama mı yapmış?ARDA GülerSon olarak 3 Kasım'da Dinamo Kiev ile oynanan Avrupa Ligi maçına 11 başlayan 17 yaşındaki oyuncunun dönüşü asistle oldu. Bu hareketleGenç yıldız 65'te yerini Emre Mor'a bırakırken alkışlarla çıktı, Twitter'da Jesus'a tepki gösterildi"Asisti yapan ayaklarına kurban", "30 milyon Fenerbahçeliyi haklı çıkardı", "Bir Galatasaraylı olarak diyorum ki Arda Türk futbolunun onurudur", "Hançer kadar keskin, bir çiçek gibi ince", "Herkes sanki çok iyi, Arda çıkıyor." "Hocam sanki takıntılı", "Bu maçta 90 dakika izleyemeyeceksek ne zaman izleyeceğiz."F.Bahçe'nin hocası Jorge Jesus, pazartesi günü ligde oynayacağı Ümraniyespor maçıyla ilgili ise ilginç bir çıkış yaptı: "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig karşılaşması oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda müsabaka yapılmamalı. Bu tarz maçlar canlı yayınlanıyor Avrupa'da, orada maç oynanmamalı."