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Giriş Tarihi: 29.1.2024

Cengâver lider

Cengâver lider

Livakovic’in yaptığı faulle penaltı kazanan Başkent ekibi, Tolga Ciğerci ile ağları buldu. Ancak sevinci 7 dakika sürdü. Cengiz 20’de uzak köşeden eşitliği sağladı, 32’de de takımını öne geçirdi. İkinci yarıda skor değişmedi

Resmi maçlarda 101. golüne ulaşan Kanarya, 60 puanla zirvedeki yerini korudu, G.Saray'ı beklemeye başladı

REKABET BİZİ GÜÇLÜ YAPIYOR
Gollerden sonra takım içinde forma rekabeti yaptığı İrfan Can Kahveci ile sevinen Cengiz Ünder, "Çağlar, İrfan Can, bizler yakın arkadaşız. Ben atınca o, o atınca ben mutlu oluyorum. İkimiz forma rekabetindeyiz ama bizi güçlü yapıyor. Çağlar geldiği için de mutluyum, 17 yıldır arkadaşız ve hiç ayrılmadık" dedi. Golleri içinse şu yorumu yaptı: "Hat-trick yapmayı çok istedim, olmadı ama takımımıza galibiyet getiren goller attım. Taraftarın önünde gol atmayı çok istiyordum. Onun için de sevinçliyim. Maç maç bakıp hepsini kazanmak istiyoruz. Üstesinden gelecek bir takımız. Orta şut karışımı golleri seviyorum."

ATTIKÇA ATIYOR
Fenerbahçe'nin bu sezon 15 milyon Euro ile en pahalı transferi olan Cengiz Ünder, oynayamadığı günlerin acısını çıkarıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan ve yoğun eleştiri alan milli futbolcu, İstanbulspor karşılaşmasında 4 gol birden bulup hayata dönmüştü. Dün de önce skoru eşitleyen, ardından takımı öne geçiren golleri kaydetti. 15 maçta 7 gol-3 asiste ulaşan 26 yaşındaki oyuncu, en üst lig kariyerinde sadece 2021-22'de Marsilya'da 10 gol atmıştı.

100'Ü GÜLDÜ 101'I GÖRDÜ
Fenerbahçe, 2023-24'teki 100'üncü resmi maç golünü Ankaragücü ağlarına gönderdi. Cengiz Ünder ile önce dalya diyen sarı-lacivertliler, yine aynı oyuncu ile 101'e ulaştı. Böylece Avrupa'nın beş büyük ligi ile Türkiye'de 100 rakamına ulaşan ve aşan ilk takım oldu. Kanarya'yı Almanya'dan Bayer Leverkusen (85), İngiltere'den Liverpool (84) ve Manchester City (81), İspanya'dan Real Madrid (75) takip ediyor.

LİVAKOVİC'İN HATASI PENALTIYI GETİRDİ
TOPLA hızlı çıkan Pedrinho savunma arkasına sarkan, Renaldo Cephas'a pasını verdi. Cephas, Livakovic'i çalımladı, Hırvat kaleci rakibine faul yapınca hakem 13. dakikada beyaz noktayı gösterdi. F.Bahçeli kaleci, kendi hatasından gelen penaltıda Tolga Ciğerci'ye engel olamadı.

ŞUBAT AYINDA ASLAN'DAN RAHAT
Ocak ayında 6'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet 1 beraberlik ile zorlu seriyi bitirdi. Sarı-lacivertliler şubat ayında biri Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında mücadele ettiği Galatasaray ise bugün Gaziantep deplasmanında ocak serisini bitirecek. Aslan, şubat ayında Avrupa Ligi maçına çıkacağı için Kanarya'dan 2 karşılaşma daha fazla oynayacak. G.Saray, Samsun (d), Bandırma (kupa), Başakşehir, S.Prag (Avrupa), A.Gücü (d), S.Prag (d) ve Antalya ile karşılaşacak.

DZEKO STOP ETTİ!
Süper Lig'de 21 maçta 16 gol atan Dzeko durdu. En son 10 Ocak'taki Konya müsabakasında hattrick yapan Boşnak kaptan, sonrasında G.Antep, Samsun, Başakşehir ve Ankaragücü karşılaşmalarını boş geçti. 71. dakikada yerini Batshuayi'ye bırakan Dzeko, o ana kadar biri isabetli 3 şut çekti. 2 şut pası verdi. 39 kez topla buluşurken, 31 pasla da yüzde 71'lik isabet sağladı. Krallık yarışında F.Bahçeli futbolcuyu Pendik'ten Thiam (14) ve G.Saray'dan İcardi (13) takip ediyor.

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Cengâver lider
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