Cengâver lider

Livakovic’in yaptığı faulle penaltı kazanan Başkent ekibi, Tolga Ciğerci ile ağları buldu. Ancak sevinci 7 dakika sürdü. Cengiz 20’de uzak köşeden eşitliği sağladı, 32’de de takımını öne geçirdi. İkinci yarıda skor değişmedi
Resmi maçlarda 101. golüne ulaşan Kanarya, 60 puanla zirvedeki yerini korudu, G.Saray'ı beklemeye başladı
REKABET BİZİ GÜÇLÜ YAPIYOR
Gollerden sonra takım içinde forma rekabeti yaptığı İrfan Can Kahveci ile sevinen Cengiz Ünder, "Çağlar, İrfan Can, bizleryakın arkadaşız. Ben atınca o, o atınca benmutlu oluyorum. İkimiz forma rekabetindeyizama bizi güçlü yapıyor. Çağlar geldiği için de mutluyum, 17 yıldır arkadaşız ve hiç ayrılmadık" dedi. Golleri içinse şu yorumu yaptı: "Hat-trick yapmayıçok istedim, olmadı ama takımımıza galibiyetgetiren goller attım. Taraftarın önünde golatmayı çok istiyordum. Onun için de sevinçliyim. Maç maç bakıp hepsini kazanmak istiyoruz. Üstesinden gelecek bir takımız. Orta şut karışımı golleri seviyorum."
ATTIKÇA ATIYOR Fenerbahçe'nin bu sezon 15 milyon Euro ile en pahalı transferi olan Cengiz Ünder, oynayamadığı günlerin acısını çıkarıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan ve yoğun eleştiri alan milli futbolcu, İstanbulspor karşılaşmasında 4 gol birden bulup hayata dönmüştü. Dün de önce skoru eşitleyen, ardından takımı öne geçiren golleri kaydetti. 15 maçta 7 gol-3 asiste ulaşan 26 yaşındaki oyuncu, en üst lig kariyerinde sadece 2021-22'de Marsilya'da 10 gol atmıştı.
100'Ü GÜLDÜ 101'I GÖRDÜ Fenerbahçe, 2023-24'teki 100'üncüresmi maç golünü Ankaragücüağlarına gönderdi. Cengiz Ünderile önce dalya diyen sarı-lacivertliler,yine aynı oyuncu ile 101'e ulaştı.Böylece Avrupa'nın beş büyükligi ile Türkiye'de 100 rakamına ulaşanve aşan ilk takım oldu. Kanarya'yıAlmanya'dan Bayer Leverkusen(85), İngiltere'den Liverpool (84) veManchester City (81), İspanya'danReal Madrid (75) takip ediyor.
LİVAKOVİC'İN HATASI PENALTIYI GETİRDİ TOPLA hızlı çıkan Pedrinho savunma arkasına sarkan, Renaldo Cephas'a pasını verdi. Cephas, Livakovic'i çalımladı, Hırvat kaleci rakibine faul yapınca hakem 13. dakikada beyaz noktayı gösterdi. F.Bahçeli kaleci, kendi hatasından gelen penaltıda Tolga Ciğerci'ye engel olamadı.
ŞUBAT AYINDAASLAN'DAN RAHAT Ocak ayında 6'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet 1 beraberlik ilezorlu seriyi bitirdi. Sarı-lacivertliler şubat ayında biri Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkacak. Şampiyonluk yarışında mücadeleettiği Galatasaray ise bugün Gaziantepdeplasmanında ocak serisini bitirecek. Aslan,şubat ayında Avrupa Ligi maçına çıkacağıiçin Kanarya'dan2 karşılaşma dahafazla oynayacak. G.Saray, Samsun (d), Bandırma (kupa), Başakşehir, S.Prag (Avrupa), A.Gücü (d), S.Prag (d) ve Antalya ile karşılaşacak.
DZEKO STOP ETTİ! Süper Lig'de 21 maçta 16 gol atan Dzeko durdu. En son 10 Ocak'taki Konya müsabakasında hattrickyapan Boşnak kaptan, sonrasında G.Antep, Samsun, Başakşehir ve Ankaragücü karşılaşmalarını boş geçti. 71. dakikada yerini Batshuayi'ye bırakan Dzeko, o ana kadar biri isabetli 3 şut çekti. 2 şut pası verdi. 39 kez topla buluşurken, 31 pasla da yüzde 71'lik isabet sağladı. Krallık yarışında F.Bahçeli futbolcuyu Pendik'tenThiam (14) ve G.Saray'dan İcardi (13) takip ediyor.