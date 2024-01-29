Cengâver lider

Resmi maçlarda 101. golüne ulaşan Kanarya, 60 puanla zirvedeki yerini korudu, G.Saray'ı beklemeye başladısonra takım içinde forma rekabeti yaptığı İrfan Can Kahveci ile sevinen Cengiz Ünder,Çağlar geldiği için de mutluyum, 17 yıldır arkadaşız ve hiç ayrılmadık" dedi. Golleri içinse şu yorumu yaptı:Maç maç bakıp hepsini kazanmak istiyoruz. Üstesinden gelecek bir takımız. Orta şut karışımı golleri seviyorum."bu sezon 15 milyon Euro ile en pahalı transferi olan Cengiz Ünder, oynayamadığı günlerin acısını çıkarıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan ve yoğun eleştiri alan milli futbolcu, İstanbulspor karşılaşmasında 4 gol birden bulup hayata dönmüştü. Dün de önce skoru eşitleyen, ardından takımı öne geçiren golleri kaydetti. 15 maçta 7 gol-3 asiste ulaşan 26 yaşındaki oyuncu, en üst lig kariyerinde sadece 2021-22'de Marsilya'da 10 gol atmıştı.enerbahçe,Cengiz Ünderile önce dalya diyen sarı-lacivertliler,yine aynı oyuncu ile 101'e ulaştı.Böylece Avrupa'nın beş büyükligi ile Türkiye'de 100 rakamına ulaşanve aşan ilk takım oldu.takip ediyor.hızlı çıkan Pedrinho savunma arkasına sarkan, Renaldo Cephas'a pasını verdi. Cephas, Livakovic'i çalımladı, Hırvat kaleci rakibine faul yapınca hakem 13. dakikada beyaz noktayı gösterdi. F.Bahçeli kaleci, kendi hatasından gelen penaltıda Tolga Ciğerci'ye engel olamadı.cak ayında 6'sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkanSarı-lacivertliler şubat ayında biri Türkiye Kupası olmak üzere 5 karşılaşmaya çıkacak.G.Saray, Samsun (d), Bandırma (kupa), Başakşehir, S.Prag (Avrupa), A.Gücü (d), S.Prag (d) ve Antalya ile karşılaşacak.üper Lig'de 21 maçta 16 gol atan Dzeko durdu. En sonsonrasında G.Antep, Samsun, Başakşehir ve Ankaragücü karşılaşmalarını boş geçti. 71. dakikada yerini Batshuayi'ye bırakan Dzeko, o ana kadar biri isabetli 3 şut çekti. 2 şut pası verdi. 39 kez topla buluşurken, 31 pasla da yüzde 71'lik isabet sağladı. Krallık yarışında