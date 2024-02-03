Cengiz bir adım önde

Süper Lig'de zirveyi kaptırmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la oynayacak. Sergen Yalçın ile çıkışa geçen rakibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, 2 golle Ankaragücü maçına damga vuran Cengiz Ünder'i yine ilk 11'de düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcının İrfan Can Kahveci'nin de maç ritmini kaybetmesini istemediği ancak Antalya'nın açık bir oyun oynamasını beklediği için Cengiz'i bir adım önde tuttuğu öğrenildi. Bu arada F.Bahçe'de yeni transfer Çağlar Söyüncü, Antalya'ya götürüldü. Sakat Becao ise kamp kadrosunda yer almadı.SARI-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, bugün Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.