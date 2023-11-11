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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Cengiz pahalıya patladı!

SUAT UMURHAN
Cengiz pahalıya patladı!

15 milyon Euro (457.8 milyon TL) ile Süper Lig’in en pahalı transferi olan yıldız oyuncu, bir türlü kendini bulamadı. Sakatlıktan 8 maç kaçıran milli futbolcu, 7 karşılaşmada 154 dakika süre alırken sadece 1 asist yaptı

Bu sezon Trendyol Süper Lig'in en pahalı transferi olan ve 15 milyon Euro (457.8 milyon TL) bonservis bedeli ile Marsilya'dan kadroya katılan Cengiz Ünder, bir türlü kendini gösteremedi. 26 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe forması ile sahaya ilk çıktığı Samsunspor deplasmanında 1 asist yaparken sonrasında kayıplara karıştı. Yaşadığı sakatlıkla birlikte toplam 8 maç kaçıran yıldız futbolcu, sahaya çıktığı süreçte de beklenenin uzağında kaldı. Süper Lig'de 4 müsabakada şans bulan ve sadece 94 dakika sahaya çıkabilen oyuncu 1 asistte kalırken, Konferans Ligi elemelerinde 45 dakika, Konferans Ligi gruplarında 2 maçta 14 dakika oynadı ancak skor katkısı üretemedi. Üst adale yırtığı sorunu nedeniyle kaçırdığı müsabakalarda İrfan Can Kahveci'nin etkili performansı sonrasında F.Bahçe, Cengiz'e çok fazla ihtiyaç duymazken oyuncunun tam performansla geri dönmesi ise ikinci yarıyı bulacak.

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Cengiz pahalıya patladı!
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