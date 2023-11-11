Cengiz pahalıya patladı!

Bu sezon Trendyol Süper Lig'in en pahalı transferi olan vebonservis bedeli ile Marsilya'dan kadroya katılan Cengiz Ünder, bir türlü kendini gösteremedi. 26 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe forması ile sahaya ilk çıktığı Samsunspor deplasmanında 1 asist yaparken sonrasında kayıplara karıştı.Süper Lig'de 4 müsabakada şans bulan ve sadece 94 dakika sahaya çıkabilen oyuncu 1 asistte kalırken, Konferans Ligi elemelerinde 45 dakika, Konferans Ligi gruplarında 2 maçta 14 dakika oynadı ancak skor katkısı üretemedi.