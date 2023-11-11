Cengiz pahalıya patladı!

15 milyon Euro (457.8 milyon TL) ile Süper Lig’in en pahalı transferi olan yıldız oyuncu, bir türlü kendini bulamadı. Sakatlıktan 8 maç kaçıran milli futbolcu, 7 karşılaşmada 154 dakika süre alırken sadece 1 asist yaptı
Bu sezon Trendyol Süper Lig'in en pahalı transferi olan ve 15 milyon Euro (457.8 milyonTL) bonservis bedeli ile Marsilya'dan kadroya katılan Cengiz Ünder, bir türlü kendini gösteremedi. 26 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe forması ile sahaya ilk çıktığı Samsunspor deplasmanında 1 asist yaparken sonrasında kayıplara karıştı. Yaşadığı sakatlıklabirlikte toplam 8 maç kaçıranyıldız futbolcu, sahaya çıktığı süreçtede beklenenin uzağında kaldı. Süper Lig'de 4 müsabakada şans bulan ve sadece 94 dakika sahaya çıkabilen oyuncu 1 asistte kalırken, Konferans Ligi elemelerinde 45 dakika, Konferans Ligi gruplarında 2 maçta 14 dakika oynadı ancak skor katkısı üretemedi. Üst adaleyırtığı sorunu nedeniyle kaçırdığı müsabakalardaİrfan Can Kahveci'nin etkili performansısonrasında F.Bahçe, Cengiz'e çok fazla ihtiyaçduymazken oyuncunun tam performansla geridönmesi ise ikinci yarıyı bulacak.