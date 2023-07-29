Cengiz saatleri sayıyor

A Milli Takım'ın yıldızı Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Marsilya'nın inadına takıldı. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna senelik 2.7 milyon Euro ödemeye hazır olan Kanarya, bonservisi için 9 milyon Euro'luk teklif sundu ancak Fransız kulübü bu rakamı düşük buldu ve 12 milyon Euro beklediklerini bildirdi. Ardından dataraflar, 10 milyon Euro'ya el sıkıştı. Ancak Marsilya, bu rakamı peşin istedi. Sarı-lacivertliler ise kabul etmeyip taksitlendirme beklediklerini iletti. Bu konuda pazarlıklar sürüyor. Cengiz iseFenerbahçe'de forma giymekiçin çok istekli ve transferi için saatleri sayıyor.