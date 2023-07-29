Cengiz saatleri sayıyor

A Milli Takım'ın yıldızı Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Marsilya'nın inadına takıldı. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunahazır olan Kanarya, bonservisi için 9 milyon Euro'luk teklif sundu ancak Fransız kulübü bu rakamı düşük buldu ve 12 milyon Euro beklediklerini bildirdi.Ancak Marsilya, bu rakamı peşin istedi. Sarı-lacivertliler ise kabul etmeyip taksitlendirme beklediklerini iletti. Bu konuda pazarlıklar sürüyor.ve transferi için saatleri sayıyor.