Cengiz Ünder’in dönüşünün altında 3 kritik madde var! Çalışma öz güven hırs

İstanbulspor maçında jeneriklik gollere imza atan 26 yaşındaki milli futbolcu, yaptığı bireysel idmanlar ve kendine olan inancı ile ‘yıldız’ olduğunu hatırlattı
F.Bahçe'de CengizÜnder zor günlerigeride bırakıpİstanbulspor maçındagerçek performansınıortaya koydu.Zorlu bir geri dönüş süreci yaşayanmilli oyuncu, bir yandan dayüksek bonservisinbaskısı ile karşılaştı.Ancak sonunda kalitesinikonuşturup taraftarıngönlünü fetheden26 yaşındaki futbolcununbaşarısının ardında ise hırs,çalışma ve öz güven var.
MÜTHİŞ bir geri dönüşe imza atan Cengiz Ünder, sakatlıkların ardından bireysel antrenör eşliğinde çalıştı ve güçlü bir şekilde geri dönmeyi hedefliyordu. Özel kondisyonerinfaydasını gören tecrübelioyuncu, milli aralarda da çalışmayadevam ederek fizik olarakkendisini toparladı. UZAKTAN şutlarıyla adeta şov yapan Cengiz, idmanlardan sonra şut çekme çalışmalarına devam etti... 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında11'de kullanma planları yapanİsmail Kartal, bu süreçte oyuncusunaforma şansı vermedi ve düzenlioynattığı İrfan Can Kahveci'yitakıma kazandırdı. Şimdi ise form yakalamaya başlayan Cengiz, 11'e göz kırpmaya başladı. TEKNİK direktör İsmail Kartal'ın Cengiz Ünder ile yaptığı özel görüşmeler de bu süreçte etkili oldu. Deneyimliteknik adam, oyuncusuna verdiğimoral, motivasyon ve öz güvenile milli yıldızı kendine getirdi,daha çok inanmasını sağladı. Tecrübeli oyuncu bir kez bile moral bozarak kendisini düşürmedi.