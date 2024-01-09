Cengiz Ünder’in dönüşünün altında 3 kritik madde var! Çalışma öz güven hırs

.Bahçe'dezor günlerigeride bırakıpİstanbulspor maçındagerçek performansınıortaya koydu.Zorlu bir geri dönüş süreci yaşayanmilli oyuncu, bir yandan dayüksek bonservisinbaskısı ile karşılaştı.bir geri dönüşe imza atan Cengiz Ünder, sakatlıkların ardından bireysel antrenör eşliğinde çalıştı ve güçlü bir şekilde geri dönmeyi hedefliyordu.şutlarıyla adeta şov yapan Cengiz, idmanlardan sonra şut çekme çalışmalarına devam etti... 26 yaşındaki futbolcuyuŞimdi ise form yakalamaya başlayan Cengiz, 11'e göz kırpmaya başladı.direktör İsmail Kartal'ın Cengiz Ünder ile yaptığı özel görüşmeler de bu süreçte etkili oldu.Tecrübeli oyuncu bir kez bile moral bozarak kendisini düşürmedi.