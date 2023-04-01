Cenk Tosun Osayı’ye emanet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi hazırlıklarında artık sona yaklaşıyor. Kafasındaki 11'i belirlemek üzere olan 68 yaşındaki çalıştırıcı, sağ bekte Osayi'ye görev verecek. Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve çok iyi 2 maç çıkaran başarılı futbolcuyaPortekizli teknik adam, oyuncusundan Cenk Tosun'a dikkat etmesini istedi. Ayrıca ceza sahasına doğru yapacağı hamlelere de engel olmasını söyledi.F.BAHÇE Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbi öncesinde gündemi değerlendirdi ve maçın hakemi Halil Umut Meler'le ilgili konuştu. Takıma inandıklarını belirten Kızılhan, "Büyük taraftarımızın itici gücü ile yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra her maçımız final. Tek ses, tek yürek omuz omuza bu maçı kazanıp ilerleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta. Oyunun sahada kalması, adil kararlar adına hakemlerin elinden geleni yapacaklarına inanıyoruz" dediLig'de haftanın maçı F.Bahçe-Beşiktaş derbisi, 92 ülkede canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS'tan izlenecek ve 20.30'da başlayacak karşılaşmadaderbinin tüm detaylarını izleyici ile buluşturacak. Takımların tesislerinden ayrılışı da canlı olarak ekranlara gelirken 1 drone kamera ve 2 motosiklet kamerası da kullanılacak