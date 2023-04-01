Cenk Tosun Osayı’ye emanet

Jesus, Nijeryalı sağ bekinden Kartal’ın sol kanadına odaklanmasını istedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi hazırlıklarında artık sona yaklaşıyor. Kafasındaki 11'i belirlemek üzere olan 68 yaşındaki çalıştırıcı, sağ bekte Osayi'ye görev verecek. Nijerya Milli Takımı'ndan dönen ve çok iyi 2 maç çıkaran başarılı futbolcuya özel birtalimat geldi. Portekizli teknik adam, oyuncusundan Cenk Tosun'a dikkat etmesini istedi. Ayrıca ceza sahasına doğru yapacağı hamlelere de engel olmasını söyledi. Osayi'nin hızına vehamleli yapısına güvenen Jesus, Kartal'ın solkanadını etkisiz hale getirmek istiyor.
YÖNETİMDEN HAKEM VURGUSU
F.BAHÇE Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbi öncesinde gündemi değerlendirdi ve maçın hakemi Halil Umut Meler'le ilgili konuştu. Takıma inandıklarını belirten Kızılhan, "Büyük taraftarımızın itici gücü ile yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra her maçımız final. Tek ses, tek yürek omuz omuza bu maçı kazanıp ilerleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta. Oyunun sahada kalması, adil kararlar adına hakemlerin elinden geleni yapacaklarına inanıyoruz" dedi
DÜNYA, DERBİYİ İZLEYECEK
SÜPER Lig'de haftanın maçı F.Bahçe-Beşiktaş derbisi, 92 ülkede canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS'tan izlenecek ve 20.30'da başlayacak karşılaşmada 24 stadyumkamerası ve 100 kişilik prodüksiyon ekibi, derbinin tüm detaylarını izleyici ile buluşturacak. Takımların tesislerinden ayrılışı da canlı olarak ekranlara gelirken 1 drone kamera ve 2 motosiklet kamerası da kullanılacak