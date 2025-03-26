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Giriş Tarihi: 26.3.2025

Cenk’in ayrılığı Dzeko’ya takıldı!

Cenk’in ayrılığı Dzeko’ya takıldı!
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için takıma veda edecek olan Cenk Tosun'un transferi iptal oldu! Teknik direktör Jose Mourinho, Bosna Hersek Milli Takımı'nda Edin Dzeko'nun burnunun kırılması sebebiyle forvet hakkında sıkıntı yaşayabileceğini düşünerek, Cenk'in ayrılmasına izin vermedi. 33 yaşındaki futbolcu, Urawa Red Diamonds ile anlaşmıştı. Japon kulübüyle iletişime geçilerek, transferin gerçekleşmeyeceği bildirildi. Cenk bu sezon 17 maçta sadece 265 dakika sahada kalabilmişti. Tecrübeli futbolcu 2 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.
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Cenk’in ayrılığı Dzeko’ya takıldı!
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