Cenk’in ayrılığı Dzeko’ya takıldı!

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için takıma veda edecek olan Cenk Tosun'un transferi iptal oldu! Teknik direktör Jose Mourinho, Bosna Hersek Milli Takımı'nda Edin Dzeko'nun burnunun kırılması sebebiyle33 yaşındaki futbolcu, Urawa Red Diamonds ile anlaşmıştı.Cenk bu sezon 17 maçta sadece 265 dakika sahada kalabilmişti. Tecrübeli futbolcu 2 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.