Cesur, hızlı ve ateşliler: Aman dikkat!

Süper Kupa tartışmalarını geride bırakan Fenerbahçe, yarın Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı. Zorlu karşılaşma öncesi, SDNA haber sitesinde çalışan Yunan gazeteci Kostas N-Pliatsikas, rakibi SABAH
SPOR'A
detaylı şekilde analiz etti. Sarı-lacivertli ekibi zorlu bir maç beklediğini kaydeden N-Pliatsikas, şu noktalara dikkat çekti:
- OLYMPIAKOS
formda. Lamia'yı 5-1, Aris'i ise 3-0 mağlup etmeyi başardılar. Yeni teknik direktör Mendilibar'ın talimatıyla ligin play-off'larında iyi bir performans sergiliyor.
- YARIN
tıklım tıklım dolu Georgios Karaiskakis Stadı'nda (33 bin) Fenerbahçe'yi ateşli bir taraftar grubu bekliyor olacak.
SÜPER KUPA'DA OLANLAR HİÇ UMURLARINDA DEĞİL
- EN TEHLIKELI
oyuncuları ise gol kralı El Kaabi (39 maçta 27 gol). Formda ve çok tecrübeli olan Stevan Jovetic ve takım kaptanı Kostas Fortounis de öyle... Bir de Podence var ama o cezalı ve önemli bir eksik. Premier Lig'den geldi ve dribbling yeteneği harika.
Kolay çalım atıyor ve hızı muazzam.
- OLYMPIAKOS'UN
bu yıl Konferans Ligi'nde hedefleri yüksek ve Atina'da gerçekleşecek müsabakada finale çıkmak istiyor. Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan çekilmesiyle hiç ilgilenmediler. Sadece bu kupaya konsantre olmuş durumdalar.
Fenerbahçe takımı nasıl bir ruh halindedir bilmiyoruz. Ancak Olympiakos, rakibinden korkmuyor. Son derece cesaretli bir oyun ortaya koyacak.
Soru:
Fenerbahçe son bir ayda sadece Trabzonspor (17 Mart) ve Adana Demirspor (3 Nisan) maçına çıktı. Bu sürede 2 karşılaşma, takımda ritmi ve konsantrasyonu bozar mı? Olympiakos'un 7 günde 3 müsabaka oynadığını hesaplarsak, yarına bu durum nasıl yansır?
GÜRCAN BİLGİÇ
Tempo olarak zorlanır ama maçın rövanşı var
Maç
temposu elbette çok ama çok önemli. Hem pas reflekslerini güçlendirir hem de oyuncu düşündüğünü daha kolay yapar hale gelir. Bu nedenle Fenerbahçe tempo açısından zorlanacaktır. Ancak ikili bir maça çıkıyor. İyi oynamak zorunda değil. Beraberliğin bile avantaj sayılacağı bir 90 dakikaya çıkacak. Bu nedenle tempodan ziyade yüksek konsantrasyon ve teknik disipline ihtiyaç var. Bu sezon iki maçı muhteşem oynadılar; bir tanesi 3-0 kazandıkları Union Saint-Gilloise karşılaşması, diğeri de Trabzonspor deplasmanındaki ilk 45 dakika…
Teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük şansı, oyuncu grubunun taktik bilgisi ve beceri oranının yüksek oluşu. Atina'da sahada problem olmayacaktır. Çok sert bir tribün gücü ile karşılaşacaklar. Trabzon'da yaşananlardan sonra bunu da aşacak güçleri var. Olympiakos kendi şehrinde final oynamak istiyor. Ama Fenerbahçe'nin bu turu geçmek gibi bir zorunluluğu var.
İki maçı da kazanacak durumdalar.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Uzun aralardan sonra takımlarda düşüş olur
Bir
takımın arka arkaya çarşamba-pazar ağır bir maç trafiği yaşaması, bilhassa bizim ülkemizde fiziksel sıkıntı olduğundan yorgunluk yaratır. Buna karşılık uzun aralıklarla maç oynamamak da eksiklik hissettireceğinden futbolculara olumsuz etki yapar.
Zaten müsabaka trafiğinin bu kadar yoğun olmadığı 3 haftalık devre arası tatillerinin yapıldığı geçmiş sezonlara bakarsak ya da 15 günlük milli aralardan sonraki ilk maçlarda takımlar sahada bir performans düşüklüğü gösterirler. Şimdi bu maç öncesi düşüncem şu; Yunan temsilcisi arka arkaya sahaya çıktı, maç yaptı ve hazır bir şekilde Fenerbahçe'yi bekliyor.
Aynı zamanda da kendi statlarında çok etkili bir taraftar gücüne sahipler. Fenerbahçe'ye baktığımızda ise tam anlamıyla bir soru işareti görüyoruz. Bakalım bu gelişen olaylar takıma motivasyon açısından nasıl yansıyacak. Biz maç öncesi ne söylersek söyleyelim bunu en iyi göreceğimiz yer yeşil saha olacak.
ALİ GÜLTİKEN
Mazereti futbolcunun cebine koymamalıyız
Bütün
sezon performanslarına baktığımızda Fenerbahçe'nin üst seviyede devam ettiğini görüyoruz. Fiziksel performanstan çok mental performansla ilgili kısımda sarı-lacivertli oyuncuların dikkatli olması gerekir. Çünkü futbol artık o kadar sahanın dışında konuşulur hale geldi ki futbolcuları bundan ayrı tutmak da mümkün değil.
Sizin saha dışındaki her davranışınızın alıcısı aynı zamanda futbolcular da olur. Mazereti futbolcunun cebine koymamak lazım. Konferans Ligi'nde oynanacak Olympiakos karşılaşması tüm bunların dışında özel bir maç. Hem ülkemiz hem de Fenerbahçe adına. Kazanılacak puanların yanı sıra Fenerbahçe tarihine Avrupa'da bir yarı final yazılması gibi. Herkesin doğru kullanılmasını beklediği bir mücadele. Ben futbolcuların Avrupa maçı olması nedeniyle tüm bu yaşananları geride bırakarak, yüzde yüz motivasyonla sahada olacaklarına inanıyorum.
Fenerbahçe kadro itibarıyla bu turun üstesinden gelecek bir takım durumunda.