Cesur, hızlı ve ateşliler: Aman dikkat!

Soru:

Süper Kupa tartışmalarını geride bırakan Fenerbahçe, yarın Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı. Zorlu karşılaşma öncesi, SDNA haber sitesinde çalışan Yunan gazeteci Kostas N-Pliatsikas, rakibidetaylı şekilde analiz etti.formda. Lamia'yı 5-1, Aris'i ise 3-0 mağlup etmeyi başardılar. Yeni teknik direktör Mendilibar'ın talimatıyla ligin play-off'larında iyi bir performans sergiliyor.tıklım tıklım dolu Georgios Karaiskakis Stadı'nda (33 bin) Fenerbahçe'yi ateşli bir taraftar grubu bekliyor olacak.oyuncuları ise gol kralı El Kaabi (39 maçta 27 gol). Formda ve çok tecrübeli olan Stevan Jovetic ve takım kaptanı Kostas Fortounis de öyle... Bir de Podence var ama o cezalı ve önemli bir eksik.Kolay çalım atıyor ve hızı muazzam.bu yıl Konferans Ligi'nde hedefleri yüksek ve Atina'da gerçekleşecek müsabakada finale çıkmak istiyor.Fenerbahçe takımı nasıl bir ruh halindedir bilmiyoruz. Ancak Olympiakos, rakibinden korkmuyor. Son derece cesaretli bir oyun ortaya koyacak.temposu elbette çok ama çok önemli. Hem pas reflekslerini güçlendirir hem de oyuncu düşündüğünü daha kolay yapar hale gelir. Bu nedenle Fenerbahçe tempo açısından zorlanacaktır. Ancak ikili bir maça çıkıyor. İyi oynamak zorunda değil. Beraberliğin bile avantaj sayılacağı bir 90 dakikaya çıkacak. Bu nedenle tempodan ziyade yüksek konsantrasyon ve teknik disipline ihtiyaç var.Teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük şansı, oyuncu grubunun taktik bilgisi ve beceri oranının yüksek oluşu. Atina'da sahada problem olmayacaktır. Çok sert bir tribün gücü ile karşılaşacaklar. Trabzon'da yaşananlardan sonra bunu da aşacak güçleri var. Olympiakos kendi şehrinde final oynamak istiyor.İki maçı da kazanacak durumdalar.takımın arka arkaya çarşamba-pazar ağır bir maç trafiği yaşaması, bilhassa bizim ülkemizde fiziksel sıkıntı olduğundan yorgunluk yaratır.Zaten müsabaka trafiğinin bu kadar yoğun olmadığı 3 haftalık devre arası tatillerinin yapıldığı geçmiş sezonlara bakarsak ya da 15 günlük milli aralardan sonraki ilk maçlarda takımlar sahada bir performans düşüklüğü gösterirler.Aynı zamanda da kendi statlarında çok etkili bir taraftar gücüne sahipler. Fenerbahçe'ye baktığımızda ise tam anlamıyla bir soru işareti görüyoruz. Bakalım bu gelişen olaylar takıma motivasyon açısından nasıl yansıyacak.sezon performanslarına baktığımızda Fenerbahçe'nin üst seviyede devam ettiğini görüyoruz. Fiziksel performanstan çok mental performansla ilgili kısımda sarı-lacivertli oyuncuların dikkatli olması gerekir.Sizin saha dışındaki her davranışınızın alıcısı aynı zamanda futbolcular da olur. Mazereti futbolcunun cebine koymamak lazım. Konferans Ligi'nde oynanacak Olympiakos karşılaşması tüm bunların dışında özel bir maç. Hem ülkemiz hem de Fenerbahçe adına. Kazanılacak puanların yanı sıra Fenerbahçe tarihine Avrupa'da bir yarı final yazılması gibi. Herkesin doğru kullanılmasını beklediği bir mücadele.Fenerbahçe kadro itibarıyla bu turun üstesinden gelecek bir takım durumunda.