Ceza sahası dışının en kötü kalecisi

Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de, kaleci Livakovic'in performansı tartışılıyor. 22 maçta görev alan Hırvat eldiven, kalesine isabet eden 56 şutun 39'unda başarılı olup yüzde 71 başarı oranı tutturdu. Ancak Hırvat Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisinin ceza sahası dışından büyük zaafı bulunuyor.7 golü kalesine gelen uzaktan şutlardan yedi. Bu süreçte yüzde 37'lik bir karneye sahip olan Tecrübeli futbolcu, ceza sahasından gol yeme yüzdesinde ligin en kötü ismi oldu. Genel performansıyla da 12. sırada yer aldı.beraberliği sonrası Galatasaray'ın iki puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yine eleştirilmeye başlayan teknik direktör İsmail Kartal'a Başkan Ali Koç'tan destek geldi. Koç, tecrübeli hocayı arayarak, "Hocam biz bu yolda sana güveniyoruz. Eleştiriler olması normal. Ben sonuna kadar senin ve takımın yanındayım.dediği öğrenildi. Başkan'a teşekkür eden Kartal, "Şampiyonluğu herkesten çok biz istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.