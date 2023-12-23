Çifte plan

Kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyecek olan Fred'in eksikliği teknik direktör İsmail Kartal'ın da planlarını bozdu. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Miguel Crespo'nun formasını garanti altına aldı. Portekizli futbolcununyanında ise iki alternatifvar: İsmail Yüksek&İrfanCan Kahveci... Bu iki oyuncu üzerinde duran deneyimli çalıştırıcı, İsmail Yüksek'e yoğunlaştı. Bu sezon Fred ile iyi bir ikili olan milli futbolcunun, Crespo ile birlikte savaşçı özelliğinden faydalanmak isteyen Kartal, orta sahadahazırlıklarını bunagöre yapıyor. TORREİRA UYARISI
Bu ikiliden özellikle Torreira üzerine baskı kurmalarını ve kendi savunmasından top alarak oyun kurmasını engellemelerini istedi.
DZEKO MÜJDESİ
SAKATLIĞI nedeniyle Çarşamba günü oynanan Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen 37yaşındaki forvet, dünküantrenmana çıktı ve takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncunun,Pazar günküderbide sahadaolacağı öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük kozu olan Edin Dzeko'nun dönüşü, sarı-lacivertli ekibi sevindirdi.
KARTAL'IN YENİ JOKERİ
ORTA sahada Crespo-İsmail Yüksek ikilisi ağır basarken İrfan Can Kahveci iki bölge için de hazırlandı. İsmail Kartal, maç içindebir aksilik olması durumunda 8numaraya yükselişte olan milli oyuncuyukaydırabilir. Cengiz Ünder'i sağ kanada alıp, İrfan'ı da orta sahada kullanma çalışmaları yapan deneyimli çalıştırıcı, maç günü bu konudaki kararını bir kez daha gözden geçirecek.
KESENIN AĞZINI AÇTI!
Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde takıma moral ziyareti yapıp prim dopingi açıklayacak. Başkan Ali Koç'un, bugün Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla buluşması beklenirken prim duyurusu da yapacağı öğrenildi. Başkan Koç'un100 bin TL prim açıklayacağı ancakgalibiyetin gelmesi halinde bunun 150bin TL'ye kadar çıkacağı iddia ediliyor.