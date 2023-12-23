Çifte plan

Kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyecek olan Fred'in eksikliği teknik direktör İsmail Kartal'ın da planlarını bozdu. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Miguel Crespo'nun formasını garanti altına aldı.Bu iki oyuncu üzerinde duran deneyimli çalıştırıcı, İsmail Yüksek'e yoğunlaştı. Bu sezon Fred ile iyi bir ikili olan milli futbolcunun, Crespo ile birlikte savaşçı özelliğinden faydalanmak isteyenTORREİRA UYARISIBu ikiliden özellikle Torreira üzerine baskı kurmalarını ve kendi savunmasından top alarak oyun kurmasını engellemelerini istedi.SAKATLIĞI nedeniyle Çarşamba günü oynanan Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilenve takımla birlikte çalıştı.Teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük kozu olan Edin Dzeko'nun dönüşü, sarı-lacivertli ekibi sevindirdi.ORTA sahada Crespo-İsmail Yüksek ikilisi ağır basarken İrfan Can Kahveci iki bölge için de hazırlandı.Cengiz Ünder'i sağ kanada alıp, İrfan'ı da orta sahada kullanma çalışmaları yapan deneyimli çalıştırıcı, maç günü bu konudaki kararını bir kez daha gözden geçirecek.Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde takıma moral ziyareti yapıp prim dopingi açıklayacak. Başkan Ali Koç'un, bugün Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla buluşması beklenirken prim duyurusu da yapacağı öğrenildi.