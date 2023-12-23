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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Çifte plan

Samet YÜKSEL
Çifte plan

Miguel Crespo ile İsmail Yüksek’i oynatacak olan İsmail Kartal, ikiliden G.Saray orta alanına maç boyu amansız presle nefes bile aldırmamalarını istedi

Kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyecek olan Fred'in eksikliği teknik direktör İsmail Kartal'ın da planlarını bozdu. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Miguel Crespo'nun formasını garanti altına aldı. Portekizli futbolcunun yanında ise iki alternatif var: İsmail Yüksek&İrfan Can Kahveci... Bu iki oyuncu üzerinde duran deneyimli çalıştırıcı, İsmail Yüksek'e yoğunlaştı. Bu sezon Fred ile iyi bir ikili olan milli futbolcunun, Crespo ile birlikte savaşçı özelliğinden faydalanmak isteyen Kartal, orta sahada hazırlıklarını buna göre yapıyor. TORREİRA UYARISI
Bu ikiliden özellikle Torreira üzerine baskı kurmalarını ve kendi savunmasından top alarak oyun kurmasını engellemelerini istedi.

DZEKO MÜJDESİ
SAKATLIĞI nedeniyle Çarşamba günü oynanan Kayserispor maçının kadrosunda yer almayan Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi. Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen 37 yaşındaki forvet, dünkü antrenmana çıktı ve takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncunun, Pazar günkü derbide sahada olacağı öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük kozu olan Edin Dzeko'nun dönüşü, sarı-lacivertli ekibi sevindirdi.

KARTAL'IN YENİ JOKERİ
ORTA sahada Crespo-İsmail Yüksek ikilisi ağır basarken İrfan Can Kahveci iki bölge için de hazırlandı. İsmail Kartal, maç içinde bir aksilik olması durumunda 8 numaraya yükselişte olan milli oyuncuyu kaydırabilir. Cengiz Ünder'i sağ kanada alıp, İrfan'ı da orta sahada kullanma çalışmaları yapan deneyimli çalıştırıcı, maç günü bu konudaki kararını bir kez daha gözden geçirecek.

KESENIN AĞZINI AÇTI!
Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde takıma moral ziyareti yapıp prim dopingi açıklayacak. Başkan Ali Koç'un, bugün Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla buluşması beklenirken prim duyurusu da yapacağı öğrenildi. Başkan Koç'un 100 bin TL prim açıklayacağı ancak galibiyetin gelmesi halinde bunun 150 bin TL'ye kadar çıkacağı iddia ediliyor.

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