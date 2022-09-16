Çılgın Jesus!

orge Jesus ile birlikte Fenerbahçe'nin havası oldukça değişti. Futbolcuların da büyük saygı duyduğu Portekizli teknik adam, birçok icraatıyla taraftarın sevgilisi haline geldi…SEZON başı hazırlık maçlarında futbolcularına verdiği ilk izlenim önemliydi.. Futbolcularınailk günden itibaren lider benimmesajını verdi.RENNES maçında ikinci yarının başında üst üste gelen gollere rağmen demoralize olmadı ve oyun disiplininden vazgeçmedi.Günün en önemli artısı da buydu.FENERBAHÇE'NİN kondisyonu Avrupa'daki birçok üst düzey takımla aynı seviyeye gelmiş durumda. Jorge Jesus oyuncularına iyi kondisyon yüklemesi yaptı.SAHADA her şeyi organize eden, plan dahilinde yapan, yüksek tempolu oyuna karşılık verebilen bir Fenerbahçe oluşturdu.RENNES gibi pahalı bir takıma karşı yüzde 64 topa sahip olma oranıyla maçı tamamlayan bir Fenerbahçe vardı sahada.SKOR 2-2'ye geldikten sonra bile defans oyuncularını son topta ileri çıkmaları için uyardı." açıklamasını yaparak iddiasını ortaya koydu.SAHADA rakip oyuncularla, kendi futbolcularıyla, hakemle, tribünle kavga ediyor.Son Dinamo Kiev maçında rakip takımın kalecisineişareti yapmıştı. Rennes deplasmanında ise tribünle tartıştı. 68 yaşında olmasına rağmen hırsından hiçbir şey kaybetmemiş. Üstelik bu hırsını takıma monte etmeyi kısa sürede başardı.TARAFTARIN gözünde mağlubiyete hiç tahammülü olmayan Jorge Jesus'un en büyük artılarından birisi taktiği, tekniği değilDINAMO Kiev karşısında aldığı 0-0 ve 2-1'lik skorlarla Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda edip, UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Fenerbahçe, bu kulvarda mağlubiyet yüzü görmedi. Sarılacivertli ekip, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Ağlarında ise sadece 5 gol gördü.Fenerbahçe 3-0 SlovackoSlovacko 1-1 FenerbahçeAustria Wien 0-2 FenerbahçeFenerbahçe 4-1 Austria WienFenerbahçe 2-1 Dinamo KievRennes 2-2 Fenerbahçe.