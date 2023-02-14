CSKA Moskova’dan Mert Hakan’a 4 milyon Euro

Rus takımı CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş'ı kadroya katmakta ısrarcı... Yaz ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalan CSKA Moskova, Mert Hakan'ı tekrardan istedi. Sezonbaşında 3 milyon Euro önerenMoskova ekibi bu kez 4 milyonEuro'ya çıktı. Rusya'da transfer döneminin bitmesine 7 gün kalırken Rus ekibi yanıt bekliyor. F.Bahçe transfere sıcak bakarken 28 yaşındaki orta saha ise Moskova şehrine gitmeyi istemiyor. Rus yetkililer oyuncuyu ikna etmeye çalışırken Mert'in İstanbulısrarı nedeniyle transfer de sonuçlanamıyor.