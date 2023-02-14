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Giriş Tarihi: 14.2.2023

CSKA Moskova’dan Mert Hakan’a 4 milyon Euro

Samet YÜKSEL
Rus takımı CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş'ı kadroya katmakta ısrarcı... Yaz ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalan CSKA Moskova, Mert Hakan'ı tekrardan istedi. Sezon başında 3 milyon Euro öneren Moskova ekibi bu kez 4 milyon Euro'ya çıktı. Rusya'da transfer döneminin bitmesine 7 gün kalırken Rus ekibi yanıt bekliyor. F.Bahçe transfere sıcak bakarken 28 yaşındaki orta saha ise Moskova şehrine gitmeyi istemiyor. Rus yetkililer oyuncuyu ikna etmeye çalışırken Mert'in İstanbul ısrarı nedeniyle transfer de sonuçlanamıyor.

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CSKA Moskova’dan Mert Hakan’a 4 milyon Euro
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