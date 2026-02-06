Cumhurbaşkanı başka kulüp olsa yine yapardı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde katıldığı 'Kütüphane Sohbetleri'nde programda F.Bahçe'nin Kante transferinde sorunları çözen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her kulübe farklı süreçlerde destek olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan konuyla ilgili şunları kaydetti:Kendisi 10 seneden fazla amatör futbol oynamış,Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir.Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler.