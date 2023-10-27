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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Cumhuriyet coşkusu

Samet YÜKSEL
Cumhuriyet coşkusu

Kadıköy’de dev Türk bayrakları tribünde dalgalandı, herkes tek yürek olup marşlar söyledi

Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusu vardı. Tribünlerde Türk bayrakları dalgalanırken ayrıca dev boyutlardaki bayraklar da taraftarların ellerinde yükseldi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise hoparlörden taraftara seslenip, "Spor bizim için sadece oyun değil bir inanç ve tutkudur. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk'ün adını gurur ve sevgi ile en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'E BÜYÜK DESTEK
Tribünlerde çok sayıda Filistin Bayrağı da asılıydı… İsrail'in saldırılarını eleştiren tezahüratlar yapan taraftarlar, Filistin'e destek olurken Mustafa Kemal Atatürk'ün barış sözleri ile de İsrail'in saldırıları kınandı.

KALE İRFAN'A EMANET
Ludogorets karşısında İsmail Kartal, rotasyona gitti. Hafif sakatlık yaşayan Livakovic, yerini İrfan Can Eğribayat'a bırakırken Dzeko, Ferdi, Szymanski, İsmail ve İrfan Can Kahveci gibi ilk 11 oyuncuları dinlendirildi. Zajc, Crespo, Kent ve Batshuayi maça ilk 11'de başladı. İlk 11'de olması beklenen Cengiz Ünder de kulübede kaldı...

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