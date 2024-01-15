Daha çok atmamıza zemin izin vermedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep'e kazanmak için geldiklerini ve başardıklarını ifade ederken, mücadelenin başından sonuna kadar üstün tarafın Fenerbahçe olduğunu aktardı. 62 yaşındaki teknik adam, "Baştan sona rakibe göre üstün olan, topu ayağında tutan ve net pozisyonlar bulan taraf bizdik.İyi mücadele ettik ve kazanmasını bildik. Birkaç gol daha atabilirdik ama olmadı. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.