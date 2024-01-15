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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Daha çok atmamıza zemin izin vermedi

Daha çok atmamıza zemin izin vermedi

F.Bahçe’nin hocası İsmail Kartal, baştan sona rakibe üstünlük kurduklarını belirtirken, zeminin azizliğine uğradıklarını söyledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep'e kazanmak için geldiklerini ve başardıklarını ifade ederken, mücadelenin başından sonuna kadar üstün tarafın Fenerbahçe olduğunu aktardı. 62 yaşındaki teknik adam, "Baştan sona rakibe göre üstün olan, topu ayağında tutan ve net pozisyonlar bulan taraf bizdik. Daha fazla gol atabilirdik, çok daha iyisini yapabilirdik ama ağır zemin buna izin vermedi. İyi mücadele ettik ve kazanmasını bildik. Birkaç gol daha atabilirdik ama olmadı. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

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Daha çok atmamıza zemin izin vermedi
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