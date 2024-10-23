Bağları yırtılan Oosterwolde'ye arkadaşlarından geçmiş olsun mesajı yağdı. Ferdi Kadıoğlu, King, Djiku, Osayi
gibi isimler "Daha güçlü döneceksin"
paylaşımı yaptı. Hollandalı oyuncu, ameliyat masasına yatacak. Jose Mourinho, Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası sol bek pozisyonunda ligde Kostic'i, Avrupa'da ise Mert Müldür'ü kullanacak.
ATMADA DEĞİL, KAÇIRMADA ZİRVEDE
FEnerbahçe'nin
sezon başı kadrosuna kattığı En-Nesyri, eleştiriler almaya devam ediyor. Samsunspor maçında da çok net bir gol kaçıran Faslı oyuncu, 9. hafta bitmesine rağmen hâlâ beklenilen katkıyı veremedi. 20 milyon Euro'ya kadroya katılırken gol krallığı yarışında zirvede olması beklenen En-Nesyri 8 net gol kaçırma istatistiğiyle 1. sırada yer alıyor.
Beklentileri karşılayamayan En-Nesyri'nin, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.