Daha güçlü döneceksin

Bağları yırtılan Oosterwolde'ye arkadaşlarından geçmiş olsun mesajı yağdı.gibi isimlerpaylaşımı yaptı. Hollandalı oyuncu, ameliyat masasına yatacak.sezon başı kadrosuna kattığı En-Nesyri, eleştiriler almaya devam ediyor. Samsunspor maçında da çok net bir gol kaçıran Faslı oyuncu, 9. hafta bitmesine rağmen hâlâ beklenilen katkıyı veremedi. 20 milyon Euro'ya kadroya katılırken gol krallığı yarışında zirvede olması beklenenBeklentileri karşılayamayan En-Nesyri'nin, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United'a karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.