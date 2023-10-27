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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Dalgalanmaları göze alıyorum

Samet YÜKSEL
Dalgalanmaları göze alıyorum

KARTAL: Daha iyi olabilirdik ama hafta sonu da bir maç oynayacağız. Bizim de bir planımız var. Yaşanan dalgalanmaları ben göze alıyorum

Fenerbahçe'nin başında taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan bir performans ortaya koyan teknik direktör İsmail Kartal, 3-1 kazanılan Ludogorest maçı sonrası şu tespitleri yaptı: "Ludogorets'in iyi bir takım olduğunu ve 7-1'lik Nordsjaelland yenilgilerinin yanıltmaması gerektiğini söylemiştim. Bizi bayağı zorladılar. Bu maçta, oynatmam gereken oyuncularımı oynattım. Onların da maç motivasyonlarını hazır tutmam gerek. Sonuçta kazanmasını bildik ve 3 puan aldık. Daha iyi olabilirdik ama hafta sonu da bir maç oynayacağız. Bizim de bir planımız var. Dalgalanmaları teknik adam olarak göze alıyoruz. Rövanşta da daha iyi mücadele ederek oradan alacağımız 3 puanla bu gruptan lider çıkmak istiyoruz. Miha Zajc, önemli oyuncularımızdan bir tanesi. 2 de gol attı. Onun özgüveni açısından iyiydi. Zajc bu değil, daha iyi olması gerekiyor."

4 KUPAYA DA TALİBİZ!
Fenerbahçe'de bu sezon müthiş performansıyla alkış alan İrfan Can Kahveci dün 100. kez sarı-lacivertli formayı giydi. 63'de oyuna giren milli futbolcu, dalya formasını hocasının elinden aldı. Tecrübeli oyuncu maçtan sonra ise "İsmail hoca benim moral olarak yukarı çıkmama çok yardımcı oldu. Ona çok teşekkür ederim. 4 kupa kazanmayı tabii ki konuşuyoruz aramızda. Ancak önceliğimiz bir sonraki maça odaklanmak" ifadelerini kullandı

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Dalgalanmaları göze alıyorum
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