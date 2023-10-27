Dalgalanmaları göze alıyorum

enerbahçe'nin başında taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan bir performans ortaya koyan teknik direktör İsmail Kartal, 3-1 kazanılan Ludogorest maçı sonrası şu tespitleri yaptı: "Bizi bayağı zorladılar. Bu maçta, oynatmam gereken oyuncularımı oynattım. Onların da maç motivasyonlarını hazır tutmam gerek.Daha iyi olabilirdik ama hafta sonu da bir maç oynayacağız. Bizim de bir planımız var. Dalgalanmaları teknik adam olarak göze alıyoruz.Miha Zajc, önemli oyuncularımızdan bir tanesi. 2 de gol attı. Onun özgüveni açısından iyiydi.Fenerbahçe'de bu sezon müthiş performansıyla alkış alan İrfan Can Kahveci63'de oyuna giren milli futbolcu, dalya formasını hocasının elinden aldı. Tecrübeli oyuncu maçtan sonra ise "İsmail hoca benim moral olarak yukarı çıkmama çok yardımcı oldu.Ancak önceliğimiz bir sonraki maça odaklanmak" ifadelerini kullandı