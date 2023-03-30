Daum yüzünden şampiyonluk gitti!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, 2006'da son hafta kaçan şampiyonlukla ilgili yıllar sonra önemli açıklamalar yaptı. 44 yaşındaki Fransız futbolcu, "2006'da Denizlispor'la oynadığımız şampiyonluk maçında Daum'un, Nobre'yi tercih etmesine şaşırdım, beklenmedik bir karardı.Alex, oynadığım en iyi 10 numaraydı. Çok özel bir oyuncuydu. Oyun görüşü, frikikleri çok özeldi" ifadelerini kullandı. Anelka,ve'yle ilgili iseyorumunu yaptı.