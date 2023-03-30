Daum yüzünden şampiyonluk gitti!

“2006’da Denizlispor’la oynadığımız şampiyonluk maçında beni yedek bırakan Daum’un, Nobre’yi oynatması yanlıştı. Şampiyonluğun gitmesinde bunun büyük etkisi var”
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, 2006'da son hafta kaçan şampiyonlukla ilgili yıllar sonra önemli açıklamalar yaptı. 44 yaşındaki Fransız futbolcu, "2006'da Denizlispor'la oynadığımız şampiyonluk maçında Daum'un, Nobre'yi tercih etmesine şaşırdım, beklenmedik bir karardı. Ben yedek kaldım.Şampiyonluğun gitmesindebunun etkisi var. Nobre de iyibir golcüydü ama yeni sakatlıktançıkmıştı. Alex, oynadığım en iyi 10 numaraydı. Çok özel bir oyuncuydu. Oyun görüşü, frikikleri çok özeldi" ifadelerini kullandı. Anelka, ArdaGüler ve Ferdi'yle ilgili ise "İki ismin de kendilerinitest etmeleri için yurt dışınagitmelerini tavsiye ederim.Avrupa'da önemli kulüplere gitmeliler" yorumunu yaptı.