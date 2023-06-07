De Vrij Fener’i şoke etti!

u sezon özellikle savunmada büyük sıkıntı yaşayan ve kadrosunu kaliteli bir stoper ile güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bir süredir Stefan de Vrij'in peşindeydi.Fenerbahçe yönetiminin yıllık 3 milyon Euro önerdiği 31 yaşındaki futbolcunun, tam 2 katını istediği öğrenildi.Yıllık ücrette 3.5 milyon Euro'nun üstüne çıkmayı düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, menajerine mali şartların değişmemesi durumunda görüşmelerin devam etmeyeceği mesajını verdi. 2018'den bu yana İnter forması giyen Stefan de Vrij, bu sezon 38 resmi maçta 2.486 dakika görev yapıp 1 gol attı.