De Vrij Fener’i şoke etti!

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki savunmacı, 6 milyon Euro maaşın yanı sıra imza parası ve 3 yıllık sözleşme talep etti. Sarı lacivertliler ise 3.5 milyon Euro’nun üstüne çıkmamakta kararlı
Bu sezon özellikle savunmada büyük sıkıntı yaşayan ve kadrosunu kaliteli bir stoper ile güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, bir süredir Stefan de Vrij'in peşindeydi. İnter ile sözleşmesi biten veboşta olan Hollandalı savunmacıylamenajeri üzerindengörüşmelerini sürdürensarı-lacivertliler, ortayakonulan talepler karşısındabüyük bir şokyaşadı. Fenerbahçe yönetiminin yıllık 3 milyon Euro önerdiği 31 yaşındaki futbolcunun, tam 2 katını istediği öğrenildi. Senelik 6 milyon Euro maaşınyanı sıra imza parası da bekleyenDe Vrij'in sözleşme için de en az 3yıllık şart koştuğu kaydedildi.
İNDİRİM YOKSA GÖRÜŞMELER SONA ERER!
Yıllık ücrette 3.5 milyon Euro'nun üstüne çıkmayı düşünmeyen Fenerbahçe yönetimi, menajerine mali şartların değişmemesi durumunda görüşmelerin devam etmeyeceği mesajını verdi. 2018'den bu yana İnter forması giyen Stefan de Vrij, bu sezon 38 resmi maçta 2.486 dakika görev yapıp 1 gol attı.