Deco Arda’nın ayağına gitti: Aylardır peşindeyiz

.Bahçe ve Türk futbolunun parlayan ismiİşte 5 maddede Arda Güler'in transferi...scout şefi ve eski efsanesi Deco, Arda Güler'in ayağına kadar gelerek isteklerini ve arzularını anlattı. Oyuncuyu ikna etmek içinvurgusu yapıldı.18 yaşındaki oyuncuyasözleşme önerdi. Düzenli forma istediği için Ajax ve Sevilla ile de görüşen futbolcu böylece Barcelona'ya ikna oldu.kulübü 25 milyon Euro'luk bonservisi 2 taksitte ödemek istediğini F.Bahçe'ye iletti.yönetim, oyuncunun gelişimi içinönerisini yaptı, Barcelona ise Arda ile görüşüp buna sıcak yaklaştı.bu sezon F.Bahçe'de kalırsade Barcelona ödeyecek.TRANSFERLE ilgili ilginç bir ayrıntı ise İspanya'dan geldi. Barça Times'ın haberine göre 5 yıllık anlaşma yapılacak oyuncu için bonuslarla 23 milyon Euro ödenecek. Habere göre futbolcunun 1 sezon daha F.Bahçe'de kalması sağlanacak ve Arda ile ailesineverilecek.Şimdiye kadar transfer döneminde18 yaşındaki milli futbolcunun Barcelona ile masaya oturması İspanya'da gündemin ilk sırasında yer almaya devam ediyor.kapağını genç yıldıza ayırırken,ifadesini kullandı.ise sürmanşetinden Arda ile ilgili gelişmeleri duyurdu veyorumunu yaptı. Sport gazetesi transferle ilgili yaptığı yorumda Ali Koç ile Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın iş ilişkisi nedeniyle çok yakın olduğuna vurgu yaptı.