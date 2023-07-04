Deco Arda’nın ayağına gitti: Aylardır peşindeyiz

20 maç oynama garantisi veren Barça, Deco’nun da İspanya günlerini anlatması ile oyuncunun aklını çeldi. 25 milyon Euro’luk bonservis Kanarya’nın yüzünü güldürürken ‘1 yıl sizde oynasın’ detayı masada
F.Bahçe ve Türk futbolunun parlayan ismi ArdaGüler için iş artıkBarcelona-RealMadrid düellosuna dönerken, kazanmayayakın taraf Katalan cephesi… İşte 5 maddede Arda Güler'in transferi... BARCELONA scout şefi ve eski efsanesi Deco, Arda Güler'in ayağına kadar gelerek isteklerini ve arzularını anlattı. Oyuncuyu ikna etmek için 'oynama süresi' vurgusu yapıldı. BARCELONA, 18 yaşındaki oyuncuya '20 maç oynama garantili' sözleşme önerdi. Düzenli forma istediği için Ajax ve Sevilla ile de görüşen futbolcu böylece Barcelona'ya ikna oldu. KATALAN kulübü 25 milyon Euro'luk bonservisi 2 taksitte ödemek istediğini F.Bahçe'ye iletti. 17.5 milyonEuro serbest kalma payı olsada 'Fenerbahçe kazansın' diyerek hareketeden Arda Güler, yönetimin de yüzünügüldürdü. SARI-LACIVERTLI yönetim, oyuncunun gelişimi için "1 sezon dahabizde kalsın" önerisini yaptı, Barcelona ise Arda ile görüşüp buna sıcak yaklaştı. ARDA bu sezon F.Bahçe'de kalırsa yıllık ücretini de Barcelona ödeyecek.
10 MİLYON EURO KOMİSYON!
TRANSFERLE ilgili ilginç bir ayrıntı ise İspanya'dan geldi. Barça Times'ın haberine göre 5 yıllık anlaşma yapılacak oyuncu için bonuslarla 23 milyon Euro ödenecek. Habere göre futbolcunun 1 sezon daha F.Bahçe'de kalması sağlanacak ve Arda ile ailesine 10 milyon Euro komisyon verilecek.
MANŞETLERDEN İNMİYOR
Şimdiye kadar transfer döneminde hiçbir Türk futbolcuAvrupa'da, özellikle İspanya'dabu kadar çok manşetlere taşınmamıştı. 18 yaşındaki milli futbolcunun Barcelona ile masaya oturması İspanya'da gündemin ilk sırasında yer almaya devam ediyor. Sport gazetesi kapağını genç yıldıza ayırırken, "ArdaGüler'de geri sayım" ifadesini kullandı. El Mundo Deportivo ise sürmanşetinden Arda ile ilgili gelişmeleri duyurdu ve "Arda Güler'de kararzamanı" yorumunu yaptı. Sport gazetesi transferle ilgili yaptığı yorumda Ali Koç ile Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın iş ilişkisi nedeniyle çok yakın olduğuna vurgu yaptı.