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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Defansın yeni lideri Szalai

Defansın yeni lideri Szalai
Kim Min Jae'nin takımdan ayrılmasının ardından stoperdeki en değerli isim haline gelen Attila Szalai, defansın lideri olma yolunda ilerliyor. Luan Peres'in de sakatlığının ardından sol stopere geçecek olan Macar futbolcu, Rennes maçında 63 isabetli pas (%86), 3 kilit pas, 20 başarılı defansif aksiyon (%90), 9 top kazanım, 4 rakip sahada top kazanma ve 4 kez de araya girme rakamları ile karşılaşmanın en iyi defans oyuncusu unvanını almıştı. Szalai, Alanyaspor karşısında da Jesus'un en güvendiği isimlerden olacak.
Attila Szalai, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 13 maçta 1120 dakika forma giydi, 1 gollük katkı attı. Süper Ligde çıktığı 5 maçta ise yüzde 65 ikili mücadele ve 89 pas isabeti sağladı.

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Defansın yeni lideri Szalai
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